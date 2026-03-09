Menu
JORNADA TRABALHISTA

Descanso e saúde mental: debate sobre fim da escala 6x1 deve acelerar na Câmara

Presidente defende pauta como "prioridade" no Legislativo

Yuri Abreu e Gabriela Araújo

Por Yuri Abreu e Gabriela Araújo

09/03/2026 - 14:31 h

Fim da escala 6x1 tramita no Congresso
Fim da escala 6x1 tramita no Congresso -

A discussão sobre o fim da escala 6x1 no Brasil deve avançar nesta semana na Câmara dos Deputados. Isso é o que garante o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB), em entrevista ao Portal A TARDE, nesta segunda-feira, 9.

Sem estipular uma data, o republicano afirmou que o assunto começará a ser discutido na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), já que é considerado “prioridade” para o Legislativo.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“A expectativa é que já na CCJ nesta semana se iniciem as discussões da matéria. Nós temos um baiano, o deputado Paulo Azi, como relator na CCJ. Ele deverá ao lado dos seus colegas realizar audiência pública para que todos os interessados possam falar”, disse Motta, que cumpre agenda em Salvador.

Fim da escala 6x1: descanso e eficiência laboral

Para Motta, a matéria vai além da carga horária dos trabalhadores e se estende em pontos fundamentais como a saúde e a estrutura familiar dos brasileiros.

“É uma matéria que é prioridade para nós. Entendemos que o trabalhador precisa de um tempo de qualidade para o convívio com a sua família, para cuidar da sua saúde, para poder com isso até produzir mais nos dias em que estiver trabalhando”.

Leia Também:

Fim da escala 6x1: Paulo Azi despista sobre ser 'super relator' da proposta
Escala 6x1: Paulo Azi pode se tornar o "super relator" da PEC
Lula defende fim da escala 6x1 em discurso para eleitorado feminino
Escala 6x1: "Impossível não aprovar", afirma Jorge Solla

O presidente ainda argumentou que o debate vem ganha força por misturar o descanso e a eficiência laboral.

“É uma discussão que já é feita a nível mundial. E com avanço da tecnologia, da Inteligência Artificial (IA), a gente consegue manter o país produzindo e trazendo também um poiuco mais de qualidade de vida para quem tem a responsabilidade de acordar cedo e dormir tarde”

