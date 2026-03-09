Bruno Reis não crê em volta do MDB à oposição: "Temos nossas prioridades"

Prefeito de Salvador, Bruno Reis (União) - Foto: Reprodução/Instagram @brunoreisba

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), disse, nesta segunda-feira, 9, que não crê em um retorno do MDB à oposição para as eleições de outubro deste ano.

A possibilidade foi aventada após acenos feitos ao partido por adversários de Jerônimo Rodrigues (PT), ainda mais com debates em torno de quem será o vice do petista na disputa ao Palácio de Ondina.

O chefe do Palácio Thomé de Souza foi perguntado sobre o assunto durante a cerimônia que concedeu a medalha "Luís Eduardo Magalhães" ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

A cerimônia ocorreu no Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

No entanto, ele deixou as portas abertas para o eventual acordo. "Eu não creio que isso ocorra. Porém, também não descarto que isso venha a ocorrer. A política é uma palavra que nunca faz parte do vocabulário porque as coisas da política mudam, ainda mais nesse período, com uma velocidade muito rápida. Então, as conversas estão correndo", afirmou.

"A gente tem as prioridades, que são os nossos aliados, aliados tradicionais que nos acompanham há muito tempo. Estamos focados nisso, mas é óbvio que estamos abertos a conversas, a entendimentos, a novas construções", acrescentou Bruno Reis.

