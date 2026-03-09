Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ELEIÇÕES 2026

Bruno Reis não crê em volta do MDB à oposição: "Temos nossas prioridades"

Prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), no entanto, não descartou possibilidade

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

09/03/2026 - 14:17 h | Atualizada em 09/03/2026 - 16:04

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Prefeito de Salvador, Bruno Reis (União)
Prefeito de Salvador, Bruno Reis (União) -

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), disse, nesta segunda-feira, 9, que não crê em um retorno do MDB à oposição para as eleições de outubro deste ano.

A possibilidade foi aventada após acenos feitos ao partido por adversários de Jerônimo Rodrigues (PT), ainda mais com debates em torno de quem será o vice do petista na disputa ao Palácio de Ondina.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O chefe do Palácio Thomé de Souza foi perguntado sobre o assunto durante a cerimônia que concedeu a medalha "Luís Eduardo Magalhães" ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

A cerimônia ocorreu no Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Leia Também:

Jerônimo confirma que PSD terá vaga na chapa majoritária na Bahia
Zé Ronaldo anuncia decisão sobre vice na oposição
Por que mulheres são tão cobiçadas para vice em chapas majoritárias?
O vácuo de representatividade feminina na Bahia que nunca elegeu uma governadora

No entanto, ele deixou as portas abertas para o eventual acordo. "Eu não creio que isso ocorra. Porém, também não descarto que isso venha a ocorrer. A política é uma palavra que nunca faz parte do vocabulário porque as coisas da política mudam, ainda mais nesse período, com uma velocidade muito rápida. Então, as conversas estão correndo", afirmou.

"A gente tem as prioridades, que são os nossos aliados, aliados tradicionais que nos acompanham há muito tempo. Estamos focados nisso, mas é óbvio que estamos abertos a conversas, a entendimentos, a novas construções", acrescentou Bruno Reis.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bruno Reis Jerônimo Rodrigues mdb

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Prefeito de Salvador, Bruno Reis (União)
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Prefeito de Salvador, Bruno Reis (União)
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Prefeito de Salvador, Bruno Reis (União)
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Prefeito de Salvador, Bruno Reis (União)
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

x