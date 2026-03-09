Menu
ELEIÇÕES
ELEIÇÕES

Haddad prepara saída da Fazenda para concorrer governo de SP

Saída atende a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que o ministro enfrente Tarcísio de Freitas nas eleições

Luan Julião

Por Luan Julião

09/03/2026 - 14:33 h | Atualizada em 09/03/2026 - 15:07

Fernando Haddad deixará o Ministério da Fazenda
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve deixar o cargo na próxima semana para disputar o governo de São Paulo. A saída está prevista para ocorrer na quinta-feira, 19, prazo considerado adequado para que Haddad cumpra as exigências da legislação eleitoral.

Pela regra brasileira, integrantes do governo que pretendem concorrer nas eleições precisam se afastar das funções públicas até seis meses antes do pleito, período que, neste ano, termina no início de abril.

Mesmo relutante no início, Haddad acabou atendendo ao pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para entrar na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. O objetivo é enfrentar o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Bruno Reis não crê em volta do MDB à oposição: "Temos nossas prioridades"
Fim da escala 6x1: Paulo Azi despista sobre ser 'super relator' da proposta
Mário Negromonte Jr. adia decisão sobre futuro no PP para abril

De acordo com relatos de bastidores, o cenário eleitoral nacional também pesou na decisão. O aumento da tensão na corrida presidencial, especialmente após a divulgação de uma pesquisa do Datafolha no último sábado, 7, teria sido determinante para convencer o ministro a entrar na disputa estadual.

Em conversas internas no governo, Haddad avaliava que Lula estava em posição mais confortável na disputa presidencial do que em 2022, quando enfrentou Bolsonaro enquanto este ocupava a Presidência da República.

Entretanto, levantamentos recentes indicam um eventual segundo turno bastante equilibrado entre Lula e Flávio Bolsonaro. Nesse contexto, aliados do governo avaliam que a candidatura de Haddad em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, pode ter papel estratégico para fortalecer o campo governista.

Tags:

eleições 2026 Fernando Haddad governo de São Paulo Legislação Eleitoral

