Mário Negromonte Jr. adia decisão sobre futuro no PP para abril
Deputado federal é um dos que pode deixar a legenda em meio a janela partidária
Por Yuri Abreu
O deputado federal e presidente do PP na Bahia, Mário Negromonte Jr, falou nesta segunda-feira, 9, sobre as especulações em torno da saída dele do PP para um partido que faz parte da base governista.
A decisão do parlamentar acontece no momento em que o Progressistas, nacionalmente, decidiu por fazer oposição ao governo Lula (PT), em meio à federação com o União Brasil.
A medida deve se refletir em nível estadual, fazendo com que membros da sigla desembarquem do ninho pepista em direção a legendas que dão sustentação ao governo Jerônimo Rodrigues (PT). Um deles é o deputado estadual Felipe Duarte, que vai para o Avante.
Ao ser perguntado sobre o assunto pelo Portal A TARDE, durante a cerimônia que concedeu ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), a medalha Luís Eduardo Magalhães, pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA), o pepista desconversou.
"Essa questão a gente tem tratado com muita tranquilidade. Entreguei na mão de Deus, que ele possa me guiar para tomar a melhor decisão, essa decisão será tomada certamente dia 3 ou dia 4 [de abril]", afirmou.
Questionado se o destino seria o PSB, que na Bahia é comandado pela deputada federal Lídice da Mata (BA), o parlamentar voltou a despistar.
"Quem sabe? Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos", finalizou.
