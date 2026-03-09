Menu
POLÍTICA
FICA OU SAI?

Mário Negromonte Jr. adia decisão sobre futuro no PP para abril

Deputado federal é um dos que pode deixar a legenda em meio a janela partidária

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

09/03/2026 - 13:39 h | Atualizada em 09/03/2026 - 15:44

Deputado federal Mário Negromonte Jr (PP-BA)
Deputado federal Mário Negromonte Jr (PP-BA) -

O deputado federal e presidente do PP na Bahia, Mário Negromonte Jr, falou nesta segunda-feira, 9, sobre as especulações em torno da saída dele do PP para um partido que faz parte da base governista.

A decisão do parlamentar acontece no momento em que o Progressistas, nacionalmente, decidiu por fazer oposição ao governo Lula (PT), em meio à federação com o União Brasil.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A medida deve se refletir em nível estadual, fazendo com que membros da sigla desembarquem do ninho pepista em direção a legendas que dão sustentação ao governo Jerônimo Rodrigues (PT). Um deles é o deputado estadual Felipe Duarte, que vai para o Avante.

Leia Também:

Negromonte Jr. aguarda conversa com Jerônimo sobre indicação ao TCM
Negromonte Jr. não descarta apoio do PP a Jerônimo mesmo em federação
Negromonte Jr. tenta evitar que federação com o UB vire explosão
“Temos bons quadros”, diz Negromonte sobre aliança com Jerônimo

Ao ser perguntado sobre o assunto pelo Portal A TARDE, durante a cerimônia que concedeu ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), a medalha Luís Eduardo Magalhães, pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA), o pepista desconversou.

"Essa questão a gente tem tratado com muita tranquilidade. Entreguei na mão de Deus, que ele possa me guiar para tomar a melhor decisão, essa decisão será tomada certamente dia 3 ou dia 4 [de abril]", afirmou.

Questionado se o destino seria o PSB, que na Bahia é comandado pela deputada federal Lídice da Mata (BA), o parlamentar voltou a despistar.

"Quem sabe? Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos", finalizou.

Jerônimo Rodrigues Lula Mário Negromonte Jr.

