Negromonte Jr. aguarda conversa com Jerônimo sobre indicação ao TCM

Jerônimo se encontrou com Mário e Camila em agenda recente na Chapada Diamantina - Foto: Reprodução Redes Sociais

O deputado federal e presidente do PP na Bahia, Mário Negromonte Júnior, afirmou que ainda não conversou com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre a escolha do novo conselheiro que vai ocupar a vaga aberta no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), com a aposentadoria de seu pai, Mário Negromonte.

Uma dos nomes da lista tríplice formada pela Corte é o da procuradora Camila Vasquez Gomes Negromonte, esposa do parlamentar. Além dela, disputam a vaga Guilherme Costa Macêdo e Aline Paim Monteiro do Rego.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“São três excelentes nomes, todos com o perfil muito técnico, passaram no concurso, dedicaram a vida ao estudo e são excelentes profissionais como procuradores, minha esposa é um deles, mas existe um passado. Essa é uma indicação técnica do Ministério Público que o governador vai analisar quem melhor vai ter o perfil de se encaixar. Isso é a única coisa que eu posso dizer. Obviamente que a minha esposa tá na lista, mas eu não tive essa conversa com o governador sobre isso”, disse o deputado.

O conselheiro presidente do TCM, Francisco de Souza Andrade Netto, vai solicitar audiência ao governador para formalizar a entrega da lista. Após a escolha, o nome indicado ainda será sabatinado na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) para só depois tomar posse.

Retorno à política

Na ocasião, o presidente do PP na Bahia também falou da possibilidade do retorno à política do seu pai, após a aposentadoria no TCM. O deputado revelou que seu genitor já recebeu convites da iniciativa privada, mas não descarta que ele concorra a um cargo eletivo em 2026.

“Ele esteve em Brasília conversando com algumas pessoas que o chamaram para um projeto, não político, projeto no campo privado, e também vai ter reunião com algumas pessoas de São Paulo. Ele está analisando o cenário. Quando ele saiu para o tribunal eu fui candidato, então se ele quiser eu posso sair e ele entrar, porque ele sempre foi o nosso líder”, brincou.

“É claro que ele tem muito a contribuir, não sei se vai ser com o mandato disputando agora, quem tem que decidir isso é ele. O que ele decidir eu vou respeitar e estarei ao lado dele”, afirmou.