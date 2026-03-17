FORMALIZAÇÃO
TSE julga federação entre União Brasil e PP na próxima semana
Federação se tornará a maior força partidária do país
Por Anderson Ramos
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A federação partidária União Progressista, formada por União Brasil e PP, será julgada no próxima dia 26, uma quinta-feira, 26, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Para valer nas eleições de 2026, a federação União Progressista precisa ser aprovada pelo TSE até 4 de abril. O pedido está sob a relatoria da ministra Estela Aranha.
Em manifestação enviada ao TSE, o vice-procurador Alexandre Espinosa avaliou que as siglas cumpriram os requisitos formais para a formalização da aliança. Espinosa ponderou, contudo, que a federação deve fazer ajustes em seu estatuto.
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Segundo ele, dois trechos conflitam com decisões do TSE e do Supremo Tribunal Federal (STF): um que pode permitir recondução infinita de dirigentes e outro que pode abrir caminho para intervenção do comando nacional em direções locais sem ampla defesa.
Na semana passada, o Ministério Público Eleitoral deu aval à aliança.
Caso seja validada, a federação se tornará a maior força partidária do país. As siglas projetam que podem ter direito a cerca de R$ 900 milhões do fundo público para financiamento de campanhas — o chamado fundo eleitoral.
Além disso, a federação também reunirá:
- 103 deputados federais, a maior bancada da Câmara;
- 12 senadores, a terceira maior do Senado;
- e cerca de 1,3 mil prefeitos em todo o país, superando o PSD (877).
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