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Alexandre de Moraes, ministro do STF

POLÍTICA

AtlasIntel: STF é rejeitado pela maioria dos brasileiros; veja os números

Levantamento aponta resistência da população ao Supremo

Alexandre de Moraes, ministro do STF - Foto Rosinei Coutinho | STF

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Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

20/03/2026 - 16:02 h | Atualizada em 20/03/2026 - 16:50

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A pesquisa AtlasIntel divulgada nesta sexta-feira, 20, apontou que 60.0% dos brasileiros não confia no trabalho e nos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), uma alta de cerca 9% com relação ao último levantamento, realizado em agosto do último ano.

Outros 34% afirmaram confiar no trabalho e ministros da Suprema Corte, enquanto 6% dos entrevistados não souberam responder ao questionamento. A margem de erro é de dois pontos percentuais (2.p.p), para mais ou para menos.

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Competência e imparcialidade

O levantamento também questionou a competência e imparcialidade do STF em julgamentos recentes, na visão dos entrevistados. Para 59.5%, os magistrados da Corte não mostram os dois atributos nas suas decisões, enquanto 44.9% dizem que sim. Outros 5.6% não souberam responder.

Avaliação dos ministros

O ministro André Mendonça, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), possui a melhor imagem positiva entre os magistrados do STF, ainda de acordo com o levantamento.

Entre os entrevistados, 43% enxergam Mendonça de maneira positiva, enquanto 36% possuem uma avaliação negativa. Em seguida vem Flávio Dino, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), avaliado positivamente por 40% dos entrevistados.

André Mendonça possui a melhor imagem positiva entre ministros do STF
André Mendonça possui a melhor imagem positiva entre ministros do STF | Foto: Rosinei Coutinho | STF

Na contramão, o ministro Dias Toffoli possui a maior rejeição entre os 11 ministros do STF, tendo uma imagem negativa para 81% dos entrevistados no questionário, sendo aprovado por 9%.

Atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Cármen Lúcia é avaliada positivamente por 39% dos entrevistados, com uma imagem negativa para 54%.

Imagem ilustrativa da imagem AtlasIntel: STF é rejeitado pela maioria dos brasileiros; veja os números
| Foto: Divulgação

Levantamento AtlasIntel

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 2.090 pessoas, em caráter de Recrutamento Digital Aleatório (RDR), entre os dias 16 e 19 de março. O nível de confiança do levantamento é de 95%, e a margem de erro é de 2 (p.p.).

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Alexandre de Moraes Dias Toffoli STF

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