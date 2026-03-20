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ELEIÇÕES

Mais uma vez: Wellington Dias vai assumir campanha de Lula em 2026

Em 2022, ministro teve papel crucial na eleição do presidente

Ane Catarine

Por Ane Catarine

20/03/2026 - 12:45 h

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Lula terá Wellington Dias como um dos coordenadores de campanha
Lula terá Wellington Dias como um dos coordenadores de campanha -

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT), vai integrar a coordenação da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2026. A informação foi confirmada nesta sexta-feira, 20, pela assessoria do ministério.

Segundo a pasta, o ministro terá “papel estratégico na condução política do projeto eleitoral”, com a missão de articular alianças com lideranças partidárias, governadores, prefeitos e movimentos sociais.

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A participação de um ministro em campanha eleitoral é permitida, desde que ocorra fora do horário de trabalho e sem uso de recursos públicos, conforme orientação da Advocacia-Geral da União (AGU).

Wellington Dias deve decidir até a próxima semana se permanece no comando do ministério durante o período.

O nome do ministro já esteve à frente da coordenação da campanha de Lula em 2022, que resultou no terceiro mandato do presidente.

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