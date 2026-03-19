Lula quer que estados cortem ICMS para aliviar preço dos combustíveis

Siga o A TARDE no Google

Presidente Lula (PT) durante discurso - Foto: Ricardo Suckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pressionou os governadores nesta quinta-feira, 19, para reduzir o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço (ICMS) diante da alta dos combustíveis.

Em discurso, o chefe do Executivo afirmou que, caso os gestores acatem o pedido, o governo federal fará um aceno para os estados.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Os governadores poderiam fazer uma isenção do ICMS para não permitir o aumento, e o governo federal se dispõe a devolver a eles metade da isenção que eles fizerem”, disse Lula.

O presidente diz acreditar que a isenção do imposto é tida como 'essencial' para evitar o aumento no preço dos alimentos no Brasil.

“Nós temos que fazer o sacríficio para tentar evitar que essa guerra do Irã chegue a um prato do feijão com arroz do povo brasileiro. chegue ao café da manhã ou a merenda das nossas crianças", afirmou o petista.

Por fim, ele disse: "Vamos vê se eles vão fazer".

Como a guerra afeta o preço dos combustíveis?

O preço do petróleo em todo o mundo está sendo afetado pela guerra no Oriente Médio, entre Israel e Estados Unidos contra o Irã. Do mesmo modo, o Brasil é diretamente impactado pelo conflito.

Isso porque o país produz petróleo, vende o produto bruto e compra 25% do refinado.

Caminhoneiros fazem manifestação contra a alta dos combustíveis em Salvador

Uma manifestação contra as altas nos preços dos combustíveis envolvendo caminhoneiros, mototaxistas, motoristas de aplicativos e carreteiros gerou um congestionamento na BR-324 e em Salvador nesta quinta-feira, 19.

O movimento tem como justificativa a alta nos preços dos combustíveis em todo o Brasil, principalmente o diesel.

São estimados cerca de 100 motocicletas e 50 automóveis que causam um congestionamento de 5km. Os motoristas cobram respostas e movimentações para a diminuição do ICMS do combustível.