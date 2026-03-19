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SALVADOR

Caminhoneiros fazem manifestação contra a alta dos combustíveis em Salvador

Ato causou congestionamento na BR-324

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

19/03/2026 - 12:18 h

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Uma manifestação contra as altas nos preços dos combustíveisenvolvendo caminhoneiros, mototaxistas, motoristas de aplicativos e carreteiros gerou um congestionamento na BR-324 e em Salvador nesta quinta-feira, 19.

O movimento tem como justificativa a alta nos preços dos combustíveis em todo o Brasil, principalmente o diesel.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o protesto teria iniciado às 8h50, ainda conforme o órgão, os motoristas estão em sentido crescente, tomando duas faixas, deixando uma faixa livre.

Ainda de acordo com a PRF, os motoristas estariam seguindo em direção ao Centro Administrativo da Bahia, no centro da cidade.

São estimados cerca de 100 motocicletas e 50 automóveis que causam um congestionamento de 5km. Os motoristas cobram respostas e movimentações para a diminuição do ICMS do combustível.

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Medidas do governo

Para reduzir o impacto final ao consumidor, o governo federal anunciou algumas medidas voltadas ao mercado de combustíveis.

As iniciativas foram assinadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e incluem mudanças tributárias e incentivos ao setor.

Entre as ações do governo federal está um decreto que zera alíquotas de PIS/Cofins sobre o diesel, medida que representa redução estimada de R$ 0,32 por litro.

Somado a isso, uma medida provisória prevê o pagamento de subvenção de R$ 0,32 por litro para produtores e importadores do combustível.

Tributação da exportação de petróleo

Visando incentivar o refino no mercado interno e garantir o abastecimento, o governo federal ainda decretou uma tributação da exportação de petróleo.

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