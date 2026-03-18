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BAHIA

Greve de ônibus na RMS: Sindicato ameaça paralisação por alta do diesel

Paralisação estaria prevista para acontecer ainda nesta semana

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

18/03/2026 - 14:54 h

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O Sindicato dos Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador (Sindmetro) confirmou, nesta quarta-feira, 18, que está avaliando se juntar à paralisação nacional dos caminhoneiros, prevista para acontecer ainda esta semana.

O presidente do sindicato, Mário Cléber, afirmou que a decisão seria por conta da falta de efetividade das medidas adotadas pelo governo federal para a diminuição do preço do diesel.

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Somado a isso, o sindicato ainda aponta que “é fundamental que o governo da Bahia elimine os impostos, que atualmente somam R$ 1,17 por litro de diesel.”

Redução de frota e horário de trabalho

Conforme o comunicado emitido pelo sindicato nesta quarta-feira, 18, “as empresas já estão se organizando para reduzir horários e o número de veículos.”

As cidades da Região Metropolitana de Salvador com serviço de transporte público estão inclusas na paralisação.

Cobranças do sindicato

Com o risco de uma paralisação iminente, o Sindmetro pontuou que caso a medida se concretize, vários rodoviários podem ser demitidos, visto que “o conflito parece longe de uma resolução".

Logo, a categoria pediu uma garantia por parte do Sindicato das empresas, para que não aconteçam demissões durante esse período.

Mário Cléber reafirma que “não aceitará demissões sob nenhuma justificativa, exceto em casos de justa causa devidamente comprovados".

Tempo de paralisação

Caso aprovada na reunião da direção e pelos rodoviários, a paralisação será por determinado de 24 horas.

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Medidas do governo

Para reduzir o impacto final ao consumidor, o governo federal anunciou algumas medidas voltadas ao mercado de combustíveis.

As iniciativas foram assinadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e incluem mudanças tributárias e incentivos ao setor.

Entre as ações do governo federal está um decreto que zera alíquotas de PIS/Cofins sobre o diesel, medida que representa redução estimada de R$ 0,32 por litro.

Somado a isso, uma medida provisória prevê o pagamento de subvenção de R$ 0,32 por litro para produtores e importadores do combustível.

Tributação da exportação de petróleo

Visando incentivar o refino no mercado interno e garantir o abastecimento, o governo federal ainda decretou uma tributação da exportação de petróleo.

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