OPORTUNIDADE
Empresa em Salvador abre curso técnico com bolsa de R$ 1,5 mil por mês
Curso possui duração prevista de quatro meses
Por Edvaldo Sales
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A 7ª edição do Programa Escola Técnica, da empresa Elevadores Atlas Schindler, está com inscrições abertas. O foco é na formação de profissionais para o setor de manutenção de elevadores em Salvador.
O curso de qualificação profissional possui duração prevista de quatro meses e oferece aos selecionados uma bolsa-incentivo à educação no valor de R$ 1.500 por mês concluído.
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Inscrições
Gratuitas, as inscrições devem ser realizadas por meio de formulário digital até 11 de abril. O processo seletivo para as 5 vagas está sendo conduzido pela Employer Recursos Humanos de Londrina e inclui análise de pré-requisitos, prova técnica, entrevista pessoal e avaliação de perfil.
Critérios
Para participar, os candidatos devem ter no mínimo 18 anos, ensino médio completo e estar cursando ou ter concluído curso técnico nas áreas de elétrica ou mecânica, com ao menos 50% de progresso comprovado em histórico escolar.
Aulas
As aulas acontecerão de maneira presencial, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. O conteúdo programático é estruturado em quatro módulos: segurança no trabalho (NR10, NR18 e NR35), funcionamento e manutenção preventiva de elevadores, segurança do produto e circuitos elétricos.
Entre os módulos teóricos, o programa prevê atividades de campo para acompanhamento da prática profissional. A organizadora fornece os uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).
As inscrições podem ser feitas no site do programa.
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