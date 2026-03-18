Secretaria abre concurso com sálario inicial de R$ 10 mil; veja cargos

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- Foto: Divulgação/SES

O concurso púlico da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) dispõe de salário inicial de R$ 10.118,44 mil e 50 vagas imediatas para cargos de nível superior. Além do valor, os aprovados terão direito ao Prêmio de Incentivo Individual.

As inscrições abrem na próxima sexta-feira, 20, e encerram no dia 21 de abril e podem ser realizadas através deste link. A taxa de participação é de R$ 160.

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Veja calendário

Inscrições: 20 de março a 21 de abril

Isenção da taxa: 10 a 12 de março

Último dia para pagamento: 22 de abril

Prova: 10 de maio

Quais os cargos disponíveis?

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, podendo incluir dias úteis, fins de semana e feriados, nos períodos diurno e noturno, conforme a necessidade do serviço.

Os aprovados serão nomeados para o cargo de Fiscal de Saúde Pública - Nível A e atuarão na Secretaria de Estado da Saúde, com lotação em Goiânia.

As oportunidades são distribuídas entre diferentes áreas da saúde e funções técnicas, da seguinte forma:

Categoria I: biomédico, enfermeiro, médico ou cirurgião-dentista - 15 vagas;

Categoria II: farmacêutico ou farmacêutico-bioquímico - 15 vagas;

Categoria III: graduação em qualquer área com especialização em saúde - 10 vagas ;

; Categoria IV: nutricionista, engenheiro de alimentos ou médico-veterinário com especialização em saúde - 9 vagas;

Categoria V: engenheiro civil ou arquiteto com especialização na área da saúde - 1 vaga .

Quais as etapas da seleção?

O processo seletivo será composto por prova objetiva, verificação da autodeclaração para candidatos negros, avaliação multiprofissional para candidatos com deficiência e prova discursiva.

Prova objetiva

A prova objetiva, realizada no dia 10 de maio, terá 80 questões de múltipla escolha e duração de cinco horas. O conteúdo será dividido entre conhecimentos gerais e específicos.

Para avançar no concurso, o candidato deverá obter pelo menos 50% da pontuação em cada uma das provas.

Prova discursiva

A etapa consiste na elaboração de um texto dissertativo-argumentativo, com mínimo de 20 e máximo de 40 linhas, baseado no conteúdo específico do cargo. A pontuação máxima é de 30 pontos, sendo eliminado quem obtiver menos de 15 pontos.