Salário de R$ 12 mil: prefeitura abre 110 vagas para concurso

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- Foto: Reprodução/Wikipedia

A Prefeitura de Alto Rio Doce, em Minas Gerais, vai abrir 110 vagas imediatas com salários que podem ultrapassar R$ 12 mil. As oportunidades contemplam cargos de níveis superior, técnico, médio e fundamental.

Os salários variam entre R$ 29,31 por hora e R$ 12.250,96 mil por mês. Além disso, o edital reserva vagas para pessoas com deficiência.

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Como realizar as inscrições?



As inscrições começam no dia 19 de maio e seguem até 20 de junho.

Os interessados podem realizar as inscrições através deste link, co taxa de R$ 80 para cargos de nível fundamental, R$ 100 para níveis médio e técnico e R$ 120 para os cargos de nível superior.

Provas

A prova está prevista para acontecer no dia 26 de julho de 2026. A convocação e a confirmação da data e do local de realização da prova serão divulgadas em até cinco dias antes da aplicação.

O concurso público é válido por dois anos, contados a partir da homologação final dos resultados, mas pode ser prorrogada uma vez por igual período.