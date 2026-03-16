OPORTUNIDADE
MP lança concurso para promotor com salário acima de R$ 37 mil
Estão sendo oferecidas 10 vagas, mas há possibilidade de surgimento de novas vagas ao longo do concurso
Por Carla Melo
Siga o A TARDE no Google
O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) lançou o edital de um concurso público com vagas para promotor de Justiça substituto. As oportunidades oferecem salários que chegam a R$ 37.765,53.
Estão sendo oferecidas 10 vagas destinadas ao cargo de promotor substituto, mas há possibilidade de surgimento de novas vagas ao longo do concurso e durante seu prazo de validade.
De acordo com o MPRJ, 57 cargos estão vagos na instituição.
Inscrições
O certame está sendo promovido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), e as inscrições podem ser feitas pelo site da banca responsável, do dia 18 de março até 16 de abril. A taxa de inscrição é de R$ 350.
Leia Também:
Candidatos membros do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e aqueles que tenham composto mesa receptora de votos em seção eleitoral da Justiça Eleitoral, podem solicitar isenção da taxa de inscrição.
Requisitos
Para concorrer às vagas, é necessário atender a alguns requisitos:
- Ser bacharel em Direito;
- Não ter sofrido penalidade no exercício da advocacia nem no exercício de cargo, emprego ou função pública;
- Comprovar o exercício de três anos de atividade jurídica.
Etapas
O concurso será realizado em 7 etapas de avaliação
- Inscrição provisória;
- Prova preambular, composta por questões objetivas de múltipla escolha;
- Provas discursivas especializadas, de caráter eliminatório e classificatório;
- Inscrição definitiva, investigação social e exame de higidez física e mental;
- Provas orais, de caráter eliminatório e classificatório;
- Prova de títulos, de caráter classificatório;
- Prova de Língua Portuguesa, de caráter classificatório.
Ao longo do certame, os candidatos serão avaliados nas seguintes disciplinas jurídicas:
- Direito Penal;
- Direito Processual Penal;
- Legislação Penal Extravagante;
- Direito Civil;
- Direito Processual Civil;
- Direito Empresarial;
- Direito Constitucional;
- Direito Administrativo;
- Direito Eleitoral;
- Direito Financeiro e Tributário;
- Direito da Infância e da Juventude;
- Tutela Coletiva e Princípios Institucionais do Ministério Público.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes