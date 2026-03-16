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OPORTUNIDADE

MP lança concurso para promotor com salário acima de R$ 37 mil

Estão sendo oferecidas 10 vagas, mas há possibilidade de surgimento de novas vagas ao longo do concurso

Carla Melo

Por Carla Melo

16/03/2026 - 17:15 h

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As oportunidades oferecem salários que chegam a R$ 37.765,53
As oportunidades oferecem salários que chegam a R$ 37.765,53 -

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) lançou o edital de um concurso público com vagas para promotor de Justiça substituto. As oportunidades oferecem salários que chegam a R$ 37.765,53.

Estão sendo oferecidas 10 vagas destinadas ao cargo de promotor substituto, mas há possibilidade de surgimento de novas vagas ao longo do concurso e durante seu prazo de validade.

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De acordo com o MPRJ, 57 cargos estão vagos na instituição.

Inscrições

O certame está sendo promovido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), e as inscrições podem ser feitas pelo site da banca responsável, do dia 18 de março até 16 de abril. A taxa de inscrição é de R$ 350.

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Candidatos membros do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e aqueles que tenham composto mesa receptora de votos em seção eleitoral da Justiça Eleitoral, podem solicitar isenção da taxa de inscrição.

Requisitos

Para concorrer às vagas, é necessário atender a alguns requisitos:

  • Ser bacharel em Direito;
  • Não ter sofrido penalidade no exercício da advocacia nem no exercício de cargo, emprego ou função pública;
  • Comprovar o exercício de três anos de atividade jurídica.

Etapas

O concurso será realizado em 7 etapas de avaliação

  • Inscrição provisória;
  • Prova preambular, composta por questões objetivas de múltipla escolha;
  • Provas discursivas especializadas, de caráter eliminatório e classificatório;
  • Inscrição definitiva, investigação social e exame de higidez física e mental;
  • Provas orais, de caráter eliminatório e classificatório;
  • Prova de títulos, de caráter classificatório;
  • Prova de Língua Portuguesa, de caráter classificatório.

Ao longo do certame, os candidatos serão avaliados nas seguintes disciplinas jurídicas:

  • Direito Penal;
  • Direito Processual Penal;
  • Legislação Penal Extravagante;
  • Direito Civil;
  • Direito Processual Civil;
  • Direito Empresarial;
  • Direito Constitucional;
  • Direito Administrativo;
  • Direito Eleitoral;
  • Direito Financeiro e Tributário;
  • Direito da Infância e da Juventude;
  • Tutela Coletiva e Princípios Institucionais do Ministério Público.

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Tags:

concurso público MP Promotor

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