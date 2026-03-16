Resultado do CNU 2025 é divulgado; saiba como funcionam as convocações

Concurso Nacional Unificado (CNU) - Foto: Joel Rodrigues | Agência Brasil

A classificação final da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) 2025 será divulgada nesta segunda-feira, 16, e marca o início das convocações para nomeação dos candidatos aprovados.

O resultado reúne tanto os classificados nas vagas imediatas quanto os que passam a integrar o banco de espera, organizados por blocos temáticos e modalidades de concorrência.

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CNU 2025

Coordenado pela Escola Nacional de Administração Pública e executado pela Fundação Getulio Vargas, o concurso é considerado o maior já realizado no país.

A classificação foi definida após três rodadas de confirmação de interesse dos candidatos, encerradas no dia 9 de março. Quem não confirmou participação no prazo ou deixou de cumprir exigências do edital foi eliminado de determinadas vagas ou de todo o processo.

A ordem de classificação leva em conta a Nota Final Ponderada, formada pela soma das provas objetiva e discursiva e, quando aplicável, pela avaliação de títulos, além da modalidade de concorrência e da preferência de cargos indicada no momento da inscrição.

Convocações

Com a divulgação do resultado final, os órgãos participantes começam a convocar os aprovados dentro do número de vagas previstas. Dependendo do cargo, os candidatos ainda poderão passar por etapas adicionais, como investigação social e funcional, defesa de memorial, prova oral ou curso de formação.

Após a convocação, cada órgão será responsável pelos procedimentos administrativos para a posse, incluindo análise de documentos e exames admissionais.

Já os candidatos que ficarem no banco de espera poderão ser chamados durante todo o período de validade do concurso, que é de 12 meses a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período em caso de necessidade de novas convocações.