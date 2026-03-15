Universidade Federal da Bahia prepara concurso com 105 vagas técnicas

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Ufba inicia perparativos para um novo concurso público - Foto: Felipe Iruatã / Ag A Tarde

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) iniciou os preparativos para a realização de um novo concurso público voltado a cargos da área técnico-administrativa. O primeiro passo ocorreu na sexta-feira (13), com a publicação do aviso que abre o processo de escolha da banca organizadora.

O documento foi divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas do Governo Federal. A contratação da instituição responsável pela seleção será feita por dispensa de licitação.

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As empresas interessadas poderão enviar propostas até 18 de março. Após a definição da banca e assinatura do contrato, a universidade deverá confirmar a data de publicação do edital.

Concurso terá 105 vagas

Ao todo, o concurso da UFBA deve oferecer 105 vagas para cargos de níveis médio e superior.

Serão 83 vagas para candidatos com ensino médio e 22 oportunidades para profissionais com formação superior.

Vagas para nível médio

Assistente em administração – 75 vagas

Técnico em contabilidade – 2 vagas

Técnico em enfermagem – 1 vaga

Técnico de laboratório (química) – 1 vaga

Técnico de laboratório (refrigeração e climatização) – 1 vaga

Técnico de tecnologia da informação – 3 vagas

Vagas para nível superior

Administração – 3 vagas

Arquiteto urbanista – 1 vaga

Bibliotecário/documentalista – 3 vagas

Contador – 1 vaga

Enfermeiro – 2 vagas

Engenheiro de segurança do trabalho – 1 vaga

Médico generalista – 2 vagas

Médico psiquiatra – 1 vaga

Médico cardiologista – 1 vaga

Médico dermatologista – 1 vaga

Médico ginecologista/obstetrícia – 1 vaga

Médico pediatra – 1 vaga

Médico cirurgião – 1 vaga

Músico (trompete) – 1 vaga

Músico (trombone) – 1 vaga

Terapeuta ocupacional – 1 vaga

Taxas de inscrição previstas

De acordo com as informações preliminares da seleção, os valores estimados das taxas de inscrição serão:

Ensino médio: R$ 100

Nível superior: R$ 150

Como devem ser as provas

A previsão é que o concurso tenha prova objetiva com 60 questões de múltipla escolha.

A avaliação deve abordar os seguintes conteúdos: