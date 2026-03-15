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CONCURSOS

Universidade Federal da Bahia prepara concurso com 105 vagas técnicas

UFBA inicia escolha da banca para novo concurso público com 105 vagas técnicas em Salvador. Edital deve sair após contratação da organizadora

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

15/03/2026 - 13:50 h

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Ufba inicia perparativos para um novo concurso público
Ufba inicia perparativos para um novo concurso público -

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) iniciou os preparativos para a realização de um novo concurso público voltado a cargos da área técnico-administrativa. O primeiro passo ocorreu na sexta-feira (13), com a publicação do aviso que abre o processo de escolha da banca organizadora.

O documento foi divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas do Governo Federal. A contratação da instituição responsável pela seleção será feita por dispensa de licitação.

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As empresas interessadas poderão enviar propostas até 18 de março. Após a definição da banca e assinatura do contrato, a universidade deverá confirmar a data de publicação do edital.

Concurso terá 105 vagas

Ao todo, o concurso da UFBA deve oferecer 105 vagas para cargos de níveis médio e superior.

Serão 83 vagas para candidatos com ensino médio e 22 oportunidades para profissionais com formação superior.

Vagas para nível médio

  • Assistente em administração – 75 vagas
  • Técnico em contabilidade – 2 vagas
  • Técnico em enfermagem – 1 vaga
  • Técnico de laboratório (química) – 1 vaga
  • Técnico de laboratório (refrigeração e climatização) – 1 vaga
  • Técnico de tecnologia da informação – 3 vagas

Vagas para nível superior

  • Administração – 3 vagas
  • Arquiteto urbanista – 1 vaga
  • Bibliotecário/documentalista – 3 vagas
  • Contador – 1 vaga
  • Enfermeiro – 2 vagas
  • Engenheiro de segurança do trabalho – 1 vaga
  • Médico generalista – 2 vagas
  • Médico psiquiatra – 1 vaga
  • Médico cardiologista – 1 vaga
  • Médico dermatologista – 1 vaga
  • Médico ginecologista/obstetrícia – 1 vaga
  • Médico pediatra – 1 vaga
  • Médico cirurgião – 1 vaga
  • Músico (trompete) – 1 vaga
  • Músico (trombone) – 1 vaga
  • Terapeuta ocupacional – 1 vaga

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Taxas de inscrição previstas

De acordo com as informações preliminares da seleção, os valores estimados das taxas de inscrição serão:

  • Ensino médio: R$ 100
  • Nível superior: R$ 150

Como devem ser as provas

A previsão é que o concurso tenha prova objetiva com 60 questões de múltipla escolha.

A avaliação deve abordar os seguintes conteúdos:

  • Língua portuguesa – 12 questões
  • Raciocínio lógico – 6 questões
  • Administração pública – 12 questões
  • Conhecimentos específicos – 30 questões
  • Cada questão terá peso 1 na composição da nota final.

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Tags:

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