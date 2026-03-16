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NOVA CHANCE

Governo da Bahia reabre concurso com 200 vagas; veja como se inscrever

Do total de vagas oferecidas pelo concurso, 160 são para nível superior e 40 para nível técnico

Carla Melo

Por Carla Melo

16/03/2026 - 12:25 h

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Oportunidades são para níveis superior e técnico
Oportunidades são para níveis superior e técnico -

Após ser suspenso, o concurso público da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) retomou as inscrições para ao menos 200 vagas com oportunidades de níveis técnico e superior.

O edital havia sido suspenso no dia 5 de março, e foi republicado no dia seguinte, dia 6 de março. O prazo para as inscrições foi mantido e os interessados têm até o dia 31 de março para se cadastrar.

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Do total de vagas oferecidas pelo concurso, 160 são para o cargo de fiscal estadual agropecuário e 40 para técnico em fiscalização agropecuária. As oportunidades serão distribuídas em cinco cidades baianas: Salvador, Juazeiro, Barreiras, Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas.

Cargos, vagas e salários

Cargo 1: Fiscal Estadual Agropecuário

  • Total de vagas: 160
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Salário: R$ 7.445,86

Para esse cargo, as vagas estão distribuídas da seguinte forma:

Defesa Sanitária Animal (40 vagas)

  • Pré-requisito: Exige graduação em Medicina Veterinária

Defesa Sanitária Vegetal (80 vagas)

  • Pré-requisito: Exige graduação em Agronomia

Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal (40 vagas)

  • Pré-requisito: Exige graduação em Medicina Veterinária

Cargo 2: Técnico em Fiscalização Agropecuária

  • Total de vagas: 40
  • Área: Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Salário: R$ 2.924,39

Para esse cargo, é exigido formação técnica em uma das seguintes áreas:

  • Técnico em Agropecuária
  • Técnico em Agricultura
  • Técnico em Agroecologia
  • Técnico em Zootecnia
  • Técnico Florestal
  • Técnico em Agroindústria

Como se inscrever?

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), banca organizadora do concurso.

Veja o edital: Concurso da ADAB

Valor da taxa

  • Fiscal Estadual Agropecuário: R$ 190
  • Técnico em Fiscalização Agropecuária: R$ 120

O pagamento pode ser feito por boleto bancário ou via PIX. A data limite para quitar a taxa é 1º de abril de 2026.

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Tags:

ADAB concurso público inscrições

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