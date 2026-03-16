NOVA CHANCE
Governo da Bahia reabre concurso com 200 vagas; veja como se inscrever
Do total de vagas oferecidas pelo concurso, 160 são para nível superior e 40 para nível técnico
Por Carla Melo
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Após ser suspenso, o concurso público da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) retomou as inscrições para ao menos 200 vagas com oportunidades de níveis técnico e superior.
O edital havia sido suspenso no dia 5 de março, e foi republicado no dia seguinte, dia 6 de março. O prazo para as inscrições foi mantido e os interessados têm até o dia 31 de março para se cadastrar.
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Do total de vagas oferecidas pelo concurso, 160 são para o cargo de fiscal estadual agropecuário e 40 para técnico em fiscalização agropecuária. As oportunidades serão distribuídas em cinco cidades baianas: Salvador, Juazeiro, Barreiras, Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas.
Cargos, vagas e salários
Cargo 1: Fiscal Estadual Agropecuário
- Total de vagas: 160
- Carga horária: 40 horas semanais
- Salário: R$ 7.445,86
Para esse cargo, as vagas estão distribuídas da seguinte forma:
Defesa Sanitária Animal (40 vagas)
- Pré-requisito: Exige graduação em Medicina Veterinária
Defesa Sanitária Vegetal (80 vagas)
- Pré-requisito: Exige graduação em Agronomia
Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal (40 vagas)
- Pré-requisito: Exige graduação em Medicina Veterinária
Cargo 2: Técnico em Fiscalização Agropecuária
- Total de vagas: 40
- Área: Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal
- Carga horária: 40 horas semanais
- Salário: R$ 2.924,39
Para esse cargo, é exigido formação técnica em uma das seguintes áreas:
- Técnico em Agropecuária
- Técnico em Agricultura
- Técnico em Agroecologia
- Técnico em Zootecnia
- Técnico Florestal
- Técnico em Agroindústria
Como se inscrever?
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), banca organizadora do concurso.
Veja o edital: Concurso da ADAB
Valor da taxa
- Fiscal Estadual Agropecuário: R$ 190
- Técnico em Fiscalização Agropecuária: R$ 120
O pagamento pode ser feito por boleto bancário ou via PIX. A data limite para quitar a taxa é 1º de abril de 2026.
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