Governo da Bahia reabre concurso com 200 vagas; veja como se inscrever

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Oportunidades são para níveis superior e técnico - Foto: Divulgação | Adab

Após ser suspenso, o concurso público da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) retomou as inscrições para ao menos 200 vagas com oportunidades de níveis técnico e superior.

O edital havia sido suspenso no dia 5 de março, e foi republicado no dia seguinte, dia 6 de março. O prazo para as inscrições foi mantido e os interessados têm até o dia 31 de março para se cadastrar.

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Do total de vagas oferecidas pelo concurso, 160 são para o cargo de fiscal estadual agropecuário e 40 para técnico em fiscalização agropecuária. As oportunidades serão distribuídas em cinco cidades baianas: Salvador, Juazeiro, Barreiras, Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas.

Cargos, vagas e salários

Cargo 1: Fiscal Estadual Agropecuário

Total de vagas: 160

Carga horária: 40 horas semanais

Salário: R$ 7.445,86

Para esse cargo, as vagas estão distribuídas da seguinte forma:

Defesa Sanitária Animal (40 vagas)

Pré-requisito: Exige graduação em Medicina Veterinária

Defesa Sanitária Vegetal (80 vagas)

Pré-requisito: Exige graduação em Agronomia

Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal (40 vagas)

Pré-requisito: Exige graduação em Medicina Veterinária

Cargo 2: Técnico em Fiscalização Agropecuária

Total de vagas: 40

Área: Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal

Carga horária: 40 horas semanais

Salário: R$ 2.924,39

Para esse cargo, é exigido formação técnica em uma das seguintes áreas:

Técnico em Agropecuária

Técnico em Agricultura

Técnico em Agroecologia

Técnico em Zootecnia

Técnico Florestal

Técnico em Agroindústria

Como se inscrever?

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), banca organizadora do concurso.

Veja o edital: Concurso da ADAB

Valor da taxa

Fiscal Estadual Agropecuário: R$ 190

Técnico em Fiscalização Agropecuária: R$ 120

O pagamento pode ser feito por boleto bancário ou via PIX. A data limite para quitar a taxa é 1º de abril de 2026.