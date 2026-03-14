Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONCURSOS ABERTOS

Marinha abre concurso para professores com salários de até R$ 4,8 mil

Inscrições abertas até 26 de março para professores do Magistério Superior e EBTT

Redação

Por Redação

14/03/2026 - 13:53 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Concurso oferece 44 vagas em todo o Brasil, com salários de até R$ 4.867,43.
Concurso oferece 44 vagas em todo o Brasil, com salários de até R$ 4.867,43. -

A Marinha do Brasil abriu inscrições para concurso público destinado ao preenchimento de 44 vagas para professores, com oportunidades nos cargos de Professor do Magistério Superior e Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). Os interessados podem se inscrever até o dia 26 de março.

Do total de vagas, 10 são para o Magistério Superior e 34 para o cargo de Professor EBTT. Os selecionados passarão a integrar o quadro de servidores civis da Marinha e desempenharão atividades de ensino, pesquisa e extensão em organizações militares de ensino da Força.

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Exército anuncia concursos com 227 vagas e salários iniciais de R$ 9 mil
Universidade baiana abre concurso público com salários de até R$ 14 mil
Feira de Santana divulga resultado do Reda para professores

Os salários oferecidos variam conforme a titulação do profissional, podendo chegar a R$ 4.867,43.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM). A taxa de participação é de R$ 140 e deve ser quitada até 27 de março.

Segundo a Agência Marinha de Notícias, a distribuição de vagas por disciplinas e localidades está detalhada nas tabelas disponibilizadas pelo órgão, garantindo transparência e acesso às informações completas para os candidatos.

Para disputar uma das vagas do concurso da Marinha, os candidatos devem atender a requisitos básicos, como possuir nacionalidade brasileira e ter a formação e titulação mínimas exigidas para a vaga desejada. Outros critérios estão detalhados no edital, disponível no site da SSPM.

A seleção varia de acordo com a disciplina. Para a maioria das áreas, os concorrentes passarão por prova escrita objetiva, prova didática e prova de títulos. Já para os candidatos às disciplinas de Defesa/Direito do Mar e Regulação do Uso do Mar, bem como Defesa/Economia do Mar e da Defesa, a prova escrita será discursiva, substituindo a objetiva, além da realização das provas didática e de títulos.

O edital completo, que inclui todas as regras, detalhes sobre os cargos e o cronograma do concurso, pode ser consultado diretamente no site do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

concursos marinha do brasil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Concurso oferece 44 vagas em todo o Brasil, com salários de até R$ 4.867,43.
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x