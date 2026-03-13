FOI SELECIONADO?
Feira de Santana divulga resultado do Reda para professores
A seleção visa reforçar o quadro de profissionais da rede municipal de ensino
Por Luiza Nascimento
O resultado final do Processo Seletivo nº 001/2026, destinado à contratação temporária de professores por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) em Feira de Santana, foi divulgado pela prefeitura nesta quinta-feira, 12.
A escolha foi realizada através de análise curricular. O objetivo da seleção é reforçar o quadro de profissionais da rede municipal de ensino.
Como acessar o resultado?
O resultado final pode ser consultado no site oficial da Prefeitura e também no Diário Oficial do Município. No entanto, os candidatos podem acessar diretamente as listas de classificação nos seguintes links:
- Ampla concorrência;
- Pessoas com deficiência (PCD);
- Afrodescendentes e indígenas;
- Oriundos de escola pública ou bolsistas de escola particular.
A contratação temporária por meio do Reda permite atender às necessidades da rede municipal de ensino, assegurando a continuidade das atividades educacionais nas escolas do município.
Sobre o Reda
O certame oferece uma remuneração de R$ 5.212,34 para uma jornada de 40 horas semanais. O contrato inicial é de 12 meses, com possibilidade de renovação por igual período.
Das mil oportunidades oferecidas, a maior parte (782 vagas) é destinada a profissionais licenciados em Pedagogia. As demais vagas contemplam áreas como Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, entre outras.
