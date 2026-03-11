Concursos para cartórios: FGV lança exame para habilitar candidatos

Mais de 300 vagas estão sendo oferecidas para cartórios em toda a Bahia - Foto: Gil Ferreira/Agência CNJ

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) está com inscrições abertas para o 3º Exame Nacional dos Cartórios (ENAC), processo focado na habilitação de candidatos para a participação em concursos públicos de provimento e remoção para outorga de delegações de notas e de registro.

Na última semana, o Tribunal de Justiça da Bahia lançou um edital com 309 vagas para concurso público para delegações de serventias extrajudiciais de notas e de registro (cartórios) do Estado da Bahia. São vagas para provimento e remoção nos tabeliães e oficiais.

Enquanto as vagas para provimento é a forma de ingresso inicial na carreira para novos tabeliães/oficiais, a remoção é a transferência de titulares já experientes (mais de dois anos) para outro cartório.

Como se inscrever

Os interessados têm até as 16h do dia 23 de março (horário oficial de Brasília) deste ano para efetuarem a inscrição no site da banca organizadora.

A seleção será composta de etapa única, por prova objetiva de caráter eliminatório. A aplicação está prevista para o dia 14 de junho de 2026, nas capitais de todos os estados brasileiros e no Distrito Federal (DF).

Os candidatos que desejem obter essa habilitação precisam cumprir alguns requisitos, como ter concluído o curso de graduação em Direito em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) ou ter exercido, por no mínimo dez anos, função em serviços notariais ou de registros, completados até a data descrita no edital.

A taxa de inscrição é de R$ 150,00 e deve ser paga por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) até o dia 24 de março de 2026, no horário oficial de Brasília.

Para mais informações ou esclarecimentos de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail: [email protected]

Concurso de cartórios na Bahia

Mais de 300 vagas estão sendo oferecidas para cartórios em toda a Bahia. São vagas para provimento e remoção nos tabeliães e oficiais, com inscrições abertas até o dia 5 de abril de 2026.

O concurso público será realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e pela Comissão Examinadora.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site da banca, sendo o valor da taxa de inscrição de R$ 400.