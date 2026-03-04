Concursos na Bahia têm 4,5 mil vagas e salários de até R$ 29 mil

Siga o A TARDE no Google

A Bahia está preparando uma gama de oportunidade para concursos e processos seletivos que miram salários de até R$ 29 mil e vagas que exigem do nível fundamental ao superior.

Ao todo, o estado conta com 4.565 mil vagas para diversos cargos neste mês de março.

As vagas estão distribuídas em cargos no setor de justiça, educação, saúde e muito mais, e algumas estão com inscrições abertas até este mês, como é o concurso da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), que está aberto até o dia 5 de março.

Confira as oportunidades

Adab

O governo da Bahia, por meio da Secretaria da Administração (Saeb), está oferecendo 200 vagas imediatas em concurso público para a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), com oportunidades para níveis técnico e superior. As inscrições estarão abertas entre 6 e 31 de março de 2026.

Das 200 vagas, 160 são para o cargo de fiscal estadual agropecuário e 40 para técnico em fiscalização agropecuária.

As áreas contempladas são:

Defesa Sanitária Animal

Defesa Sanitária Vegetal

Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal.

Para o cargo de Fiscal Agropecuário exige-se nível superior em:

Medicina Veterinária

Agronomia.

Já para Técnico em Fiscalização Agropecuária, é requisitada formação em:

Técnico em Agropecuária

Técnico em Agricultura

Técnico em Agroecologia

Técnico em Zootecnia

Técnico Florestal

Técnico em Agroindústria.

A remuneração para Fiscal Estadual Agropecuário será de R$ 7.445,86, composta por vencimento básico e gratificação. Para Técnico em Fiscalização Agropecuária, o valor será de R$ 2.924,39. A carga horária semanal será de 40 horas para ambos os cargos.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), banca organizadora do concurso.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde

O Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Paulo Afonso (CISRP), responsável pela gestão da Policlínica Regional de Saúde no município, na Bahia, abriu o concurso CISRP para o preenchimento de 84 vagas, além da formação de cadastro de reserva.

Confira a distribuição dos cargos por escolaridade:

Nível superior – Médicos

Anestesiologista;

Angiologista;

Cardiologista (Ecocardiograma);

Cardiologista (Ergometria);

Cardiologista Clínico;

Cirurgião Geral;

Colonoscopista;

Coloproctologista;

Dermatologista;

Endocrinologista e Metabologia;

Endoscopista;

Gastroenterologista Clínico;

Ginecologista (Histeroscopia);

Ginecologista/Obstetrícia;

Hematologista/Hemoterapia;

Infectologista;

Mastologista;

Nefrologista;

Neurologista;

Neurologista (Eletroneuromiografia);

Neuropediatra;

Oftalmologista;

Ortopedista e Traumatologista;

Otorrinolaringologista;

Pediatra;

Pneumologista;

Pneumologista (Espirometria);

Radiologista;

Reumatologista;

Ultrassonografista;

Urologista.

Nível superior – demais áreas

Assessor Técnico;

Assistente Social;

Enfermeiro;

Farmacêutico;

Nutricionista;

Ouvidor;

Psicólogo.

Nível médio e técnico

Assistente Administrativo;

Técnico em Enfermagem;

Técnico em Radiologia (Densitometria Óssea);

Técnico em Radiologia (Raio X e Mamografia);

Técnico em Radiologia (Tomografia e Ressonância).

Os salários variam de R$ 1.810,17 a R$ 6.483,19, com cargas horárias que vão de 12 a 40 horas semanais, conforme o cargo e a área de atuação. As inscrições serão realizadas no site da banca organizadora, até o dia 26 de março de 2026.

Defensoria Pública da Bahia

O concurso da Defensoria Pública da Bahia (DPE) está oferecendo 24 vagas imediatas ao cargo de defensor público, com salários de R$ 29.421,12.

As oportunidades, que são voltadas a candidatos com nível superior, oferecem reserva para pessoas com deficiência e candidatos negros, indígenas e quilombolas.



O regime jurídico de contratação para trabalho será o estatutário. A seleção está sob a responsabilidade da banca Fundação Carlos Chagas – FCC, onde também se pode fazer a inscrição até o dia 18 de março.

Quem pode se inscrever?

Para se candidatar é preciso cumprir os seguintes requisitos:

Ter concluído o curso de bacharelado em Direito;

Ter, à data da posse, no mínimo, três anos de atividade jurídica, definida nos termos do regulamento do concurso;

Não possuir condenação em órgão de classe em relação ao exercício profissional.

Fundação Estatal Saúde da Família

A Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS) está oferecendo ao todo, oito vagas para o diferentes cargos e níveis médio, técnico e superior.

Há oportunidade para profissional de nível superior, no cargo de Sanitarista, e também para quem tem nível técnico, na função de Técnico(a) de Informática. As demais vagas são para pessoas de nível médio completo:

Agente de Remoção de Corpos;

Assistente Administrativo;

Auxiliar de Almoxarifado;

Auxiliar de Recepção e Liberação de Corpos;

Auxiliar de Regulação de Chamadas;

Auxiliar de Rouparia;

Auxiliar de Serviços Gerais;

Circulante de Sala de Necropsia;

Motorista de Remoção de Corpos;

Recepcionista.

O processo seletivo FESF-SUS oferece salários que vão de R$ 1.561,50 até R$ 4.886,05 por mês, contando com gratificações e adicional de insalubridade. Os valores podem chegar a R$ 6.505,05, dependendo do cargo.

O período para solicitar a participação no certame já está aberto, e as inscrições ficarão disponíveis até o dia 23 de março de 2026. Para concorrer é preciso entrar no site da Fundação

Também são oferecidas três vagas imediatas e cadastro de reserva para a função de Médico, destinado à recomposição da equipe do Serviço de Verificação de Óbito (SVO) no município de Salvador.

A ocupação contará com jornada de 12 horas semanais em plantões (inclusive fins de semana e feriados). O valor da remuneração será de R$ 8.452,25, já somando o salário-base, a gratificação e o adicional de insalubridade. Haverá ainda o benefício de auxílio-alimentação.

As inscrições da seleção serão feitas pela Fundação Estatal Saúde da Família, até as 23h59min do dia 8 de março de 2026, mediante envio de formulário e documentos comprobatórios por e-mail institucional.

Funai

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) está com 900 oportunidades para o processo seletivo de caráter imediato para cargos nas áreas de Proteção Territorial.

Parte da oferta é para a função de Agente Temporário de Proteção Territorial, que exige nível médio completo de escolaridade. As áreas contempladas são de:

Apoio Administrativo;

Suporte em Atividades de Campo;

Georreferenciamento;

Manejo Integrado do Fogo.

Agente receberão R$ 2.452,50 mensais, enquanto Especialistas terão remuneração de R$ 6.681,70 por mês.



Quem tiver interesse em se candidatar poderá fazê-lo por meio de preenchimento de formulário online no site da FUNAI, com data que varia de acordo com os blocos.

Bloco 1 – de 09 a 15 de julho de 2025;

Bloco 2 – de 22 a 28 de setembro de 2025;

Bloco 3 – de 05 a 11 de janeiro de 2026;

Bloco 4 – de 06 a 12 de abril de 2026.

IFBA

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) abriu um processo seletivo simplificado para contratação de Professor Substituto. São duas vagas de Professor Substituto, todas para o campus de Euclides da Cunha.

São oferecidas vagas para Geografia e Informática, ambas com 40 horas e com vencimento básico de R$ 4.326,60, mais auxílio-alimentação de R$ 1.175,00, totalizando uma remuneração de R$ 5.501,60.

As inscrições ocorrerão no período de 02 a 13 de março de 2026, exclusivamente pela internet, através de formulário eletrônico de inscrição disponibilizado no site da seletiva.

Marinha

A Marinha do Brasil lançou um edital para o processo de admissão ao Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais. Estão sendo oferecidas 1.680 vagas distribuídas em várias localidades do país,



Para concorrer no concurso da Marinha, é necessário:

ser brasileiro

voluntário

ter entre 18 e menos de 22 anos até 30 de junho de 2027

possuir ensino médio concluído ou em fase de conclusão

apresentar CPF e documento oficial de identificação.

Durante o curso, o aluno receberá alimentação, fardamento, assistência médica e bolsa-auxílio mensal de R$ 1.424,26. Após a conclusão e nomeação como Soldado Fuzileiro Naval, a remuneração inicial passa para R$ 2.505,10, incluindo soldo e adicionais previstos em lei.

As inscrições para o concurso de Fuzileiro Naval estarão abertas a partir das 8h do dia 19 de fevereiro até as 23h59min de 20 de março de 2026, no site oficial da Marinha ou pelo aplicativo institucional



Prefeitura de Mansidão

A Prefeitura de Mansidão abriu as inscrições para 41 vagas imediatas, para níveis técnico e superior. As oportunidades são para a ocupação de Enfermeiro, para atuação em diferentes áreas. Já as oportunidades de nível técnico são para a ocupação de Técnico em Enfermagem.

A inscrição para o processo seletivo simplificado pode ser feita pelo site da PLANEJAR, banca organizadora do certame.

As remunerações ofertadas variam de R$ 3.022,73 a R$ 4.318,18

Prefeitura de São Sebastião

A Prefeitura de São Sebastião do Passé, na Bahia, abriu um processo seletivo para a contratação temporária de 586 vagas e à formação de cadastro de reserva em diversas secretarias municipais.

Nível Superior

Assistente Social

Biomédico

Dentista

Educador Físico

Enfermeira

Vigilância Epidemiológica

PS

Obstetra

Apoiador

Farmacêutica

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Médico Veterinário

Nutricionista

Psicóloga.

Nível técnico

Técnica de Enfermagem (diversas áreas)

Técnico em Informática

Técnico em Laboratório

Técnico em Radiologia.

Nível médio

Assistente Administrativo

Atendente de Farmácia

Auxiliar de Saúde Bucal

Condutor Socorrista

Educador Social

Oficineiro

Recepcionista

Nível fundamental

Agente de Portaria e de Segurança

Auxiliar de Higienização

Lavanderia

Copeiro

Coletor

Maqueiro

Auxiliar de Serviços Gerais

Motoristas (CNH “B” e “D”)

Operadores de Máquinas

Cozinheira

Gari

Coveiro

As inscrições podem ser feita no site da Concepção Consultoria, empresa responsável pelo certame.

Os salários variam de R$ 1.621,00 até R$ 3.535,54 (adicionando os complementos necessários – em alguns cargos), com carga horária de 30 a 40 horas semanais.

Secretaria de Educação de Salvador

A Secretaria Municipal de Educação de Salvador (SMED) abiu 60 vagas para o processo seletivo que visa contratar 60 profissionais na função de Monitores Escolares de nível médio.



As oportunidades são voltadas ao atendimento das Escolas de Educação Integral em Tempo Integral, de ensino fundamental – anos iniciais e finais, e das Escolas Laboratório/Escolab. A execução do certame ficará a cargo do Instituto AOCP.

O edital oferta oportunidades para Monitor Escolar, com jornada de 40 horas semanais e lotação dividida em:

Salvador – Sede: 50 vagas (32 ampla concorrência, 15 PPP, 3 PcD);

Salvador – Ilhas: 10 vagas (6 ampla concorrência, 3 PPP, 1 PcD).

A remuneração é de R$ 1.621,00, e as inscrições serão recebidas exclusivamente pela internet, no site do Instituto AOCP, até o dia 16 de março de 2026.

TJBA

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) publicou edital de um novo concurso público para o cargo de juiz substituto, com 100 vagas disponíveis e remuneração inicial de R$ 31.975,77. A organização do certame está sob responsabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGV).

O período de inscrição começou nesta segunda-feira, 2, e segue aberto até 2 de abril. O cadastro deve ser realizado exclusivamente pela internet, na página da FGV.

Além disso, o TJBA também está aberto um processo seletivo simplificado destinado à formação de cadastro de reserva para a função de Juiz Leigo. São 831 vagas com remuneração de R$ 11.135,67 para uma jornada de trabalho limitada a 30 horas semanais, em turno definido pela unidade de atuação.

As inscrições podem ser feitas também pela FGV até as 18h de 26 de março de 2026.

UNILAB

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) está oferecendo 49 vagas de caráter imediato e efetivo, para os cargos Técnicos Administrativos em Educação.

Do total oferecido, há sete vagas para Assistente em Administração, que exige nível médio completo, e outras 19 vagas para profissionais de nível técnico nas funções de Técnico em Contabilidade, Técnico em Laboratório e Técnico em Tecnologia da Informação.

As vagas restantes são para pessoas que possuem nível superior completo:

Administrador;

Analista de Tecnologia da Informação;

Arquivista;

Assistente Social;

Contador;

Economista;

Enfermeiro;

Engenheiro Civil;

Engenheiro Agrônomo;

Engenheiro de Segurança do Trabalho;

Farmacêutico;

Médico do Trabalho;

Médico Veterinário;

Nutricionista;

Odontólogo;

Técnico em Assuntos Educacionais.

O vencimento básico previsto no edital é de R$ 3.029,90 para cargos de níveis médio e técnico e de R$ 4.967,04 para funções de nível superior.



A inscrição no concurso ficam abertas até o dia 05 de março de 2026. Para solicitar a participação, os interessados precisam entrar no site do IDECAN.