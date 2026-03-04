Prefeitura abre inscrições para concurso com salários de até R$ 4,6 mil

Siga o A TARDE no Google

As inscrições seguem até 16 de março de 2026 - Foto: Freepik

A Prefeitura de São Leopoldo (RS) abriu concurso público com 471 vagas para a área da educação, sendo 300 imediatas e as demais para cadastro reserva. As inscrições seguem até 16 de março de 2026, exclusivamente pelo site da Fundação La Salle, banca organizadora.

A maior parte das vagas imediatas é para Auxiliar de Apoio Escolar (300), cargo de nível médio, com carga de 30 horas semanais e salário de R$ 1.796,05. Também há oportunidades para Secretário Escolar (5 vagas + cadastro reserva), com remuneração de R$ 2.450,98 para 40 horas.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para Professor de Currículo/Séries Iniciais, são 100 vagas imediatas, com salário de R$ 3.080,80 para 20 horas semanais. Na Educação Infantil, são 10 vagas imediatas divididas entre jornadas de 25 e 30 horas, com salários de até R$ 4.623,61.

O edital ainda prevê 50 vagas para Orientador Educacional e oportunidades para professores de disciplinas como Inglês, Matemática e outras áreas, todas com formação superior.

As provas objetivas estão previstas para 19 de abril de 2026. Para cargos de nível superior no magistério, também haverá avaliação de títulos. O edital completo está disponível nos sites da Prefeitura e da Fundação La Salle.