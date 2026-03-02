Menu
HOME > BRASIL
ÚLTIMO DIA

Inscrições para concurso da marinha com 850 vagas encerram hoje

Taxa de inscrição do concurso é de R$ 53

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

02/03/2026 - 8:42 h

Taxa de inscrição do concurso é de R$ 53
Taxa de inscrição do concurso é de R$ 53 -

Terminam nesta segunda-feira, 2, as inscrições para o Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM/2026). Os interessados em ingressar na Marinha do Brasil devem se inscrever exclusivamente pela internet, através do site do certame. A taxa de inscrição é de R$ 53.

São oferecidas 850 vagas, sendo 754 destinadas ao público masculino e 96 ao feminino. Os interessados precisam ter concluído o ensino médio (ou estar em fase de conclusão), ter entre 18 e 22 anos completos até 30 de junho de 2027, e altura entre 1,54m e 2m.

Os aprovados realizarão o Curso de Formação de Marinheiros (C-FMN), com duração de um ano letivo em regime de internato, em uma das quatro escolas localizadas em Fortaleza (CE), Olinda (PE), Vila Velha (ES) e Florianópolis (SC).

Auxílio financeiro

Os alunos vão receber, durante a formação, auxílio financeiro mensal de R$ 1.303,90, além de alimentação, uniformes e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

Ao final do curso, são promovidos à graduação de Marinheiro, com remuneração bruta de R$ 2.294,50.

Etapas do concurso

A primeira etapa do concurso consiste em uma prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta por 50 questões de conhecimentos gerais das disciplinas de Matemática, Português, Ciências (Física e Química) e Inglês.

Depois disso, os candidatos aprovados e mais bem classificados nesta primeira fase seguem para os eventos complementares, que incluem inspeção de saúde, teste de aptidão física para ingresso (TAF), avaliação psicológica, verificação de dados biográficos e verificação de documentos.

