ÚLTIMA CHANCE
Concurso de prefeitura na Bahia encerra inscrições nesta quarta
Ao todo, são oferecidas 586 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior
Por Luiza Nascimento
O concurso para a Prefeitura de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), encerra as inscrições nesta quarta-feira, 4. Portanto, os interessados têm até 23h59 para realizar o cadastro.
O processo seletivo simplificado conta com 586 vagas temporárias, além de formação de cadastro reserva para diferentes secretarias, com salários que podem chegar a R$ 3,5 mil.
Há oportunidades para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As candidaturas devem ser feitas por meio do site da banca organizadora do certame, a Concepção Consultoria Técnica Especializa, através deste link.
Cargos disponíveis
Nível Superior
- Assistente Social
- Biomédico
- Dentista (diversas especialidades)
- Educador Físico
- Enfermeiro (várias áreas)
- Farmacêutico(a)
- Fisioterapeuta
- Fonoaudiólogo(a)
- Médico Veterinário
- Nutricionista
- Psicólogo(a)
- (detalhes de especializações e número de vagas por área estão no edital)
Nível Técnico
- Técnica(o) de Enfermagem (em diversas áreas)
- Técnico em Informática
- Técnico em Laboratório
- Técnico em Radiologia
Nível Médio
- Assistente Administrativo
- Atendente de Farmácia
- Auxiliar de Saúde Bucal
- Condutor Socorrista
- Educador Social
- Oficineiro
- Recepcionista
- Monitores e Agentes de Atividades Artísticas e Esportivas (ex.: monitores esportivos, artes, etc.)
- Nível Fundamental
- Agente de Portaria e de Segurança
- Auxiliar de Higienização e Lavanderia
- Copeiro
- Coletor de Lixo
- Maqueiro
- Auxiliar de Serviços Gerais
- Motoristas (CNH nas categorias adequadas, incluindo “B” e “D”)
- Operadores de máquinas pesadas
- Gari
- Coveiro
Entenda como vai funcionar a seleção
- Prova técnica situacional: de caráter eliminatório e classificatório, aplicada apenas aos cargos de nível superior;
- Avaliação de habilidades e perfil: de caráter eliminatório e classificatório, para alguns cargos;
- Avaliação didático-prática: eliminatória e classificatória, para determinados cargos;
- Avaliação prática: com o mesmo caráter, para outros.
O processo seletivo para a Prefeitura de São Sebastião do Passé visa atender às demandas emergenciais da administração municipal. O prazo de validade do edital é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.
Quem pode participar?
O edital exige escolaridade compatível com a função e, para a maioria dos cargos, experiência mínima de seis meses. Para motorista, é obrigatória CNH na categoria adequada e comprovação de experiência que pode variar de 1 a 2 anos, conforme o veículo/maquinário.
