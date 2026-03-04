Concurso de prefeitura na Bahia encerra inscrições nesta quarta

Siga o A TARDE no Google

O concurso para a Prefeitura de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), encerra as inscrições nesta quarta-feira, 4. Portanto, os interessados têm até 23h59 para realizar o cadastro.

O processo seletivo simplificado conta com 586 vagas temporárias, além de formação de cadastro reserva para diferentes secretarias, com salários que podem chegar a R$ 3,5 mil.

Há oportunidades para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As candidaturas devem ser feitas por meio do site da banca organizadora do certame, a Concepção Consultoria Técnica Especializa, através deste link.

Cargos disponíveis

Nível Superior

Assistente Social

Biomédico

Dentista (diversas especialidades)

Educador Físico

Enfermeiro (várias áreas)

Farmacêutico(a)

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo(a)

Médico Veterinário

Nutricionista

Psicólogo(a)

(detalhes de especializações e número de vagas por área estão no edital)

Nível Técnico

Técnica(o) de Enfermagem (em diversas áreas)

Técnico em Informática

Técnico em Laboratório

Técnico em Radiologia

Nível Médio

Assistente Administrativo

Atendente de Farmácia

Auxiliar de Saúde Bucal

Condutor Socorrista

Educador Social

Oficineiro

Recepcionista

Monitores e Agentes de Atividades Artísticas e Esportivas (ex.: monitores esportivos, artes, etc.)

Nível Fundamental

Agente de Portaria e de Segurança

Auxiliar de Higienização e Lavanderia

Copeiro

Coletor de Lixo

Maqueiro

Auxiliar de Serviços Gerais

Motoristas (CNH nas categorias adequadas, incluindo “B” e “D”)

Operadores de máquinas pesadas

Gari

Coveiro

Entenda como vai funcionar a seleção

Prova técnica situacional: de caráter eliminatório e classificatório, aplicada apenas aos cargos de nível superior;

Avaliação de habilidades e perfil: de caráter eliminatório e classificatório, para alguns cargos;

Avaliação didático-prática: eliminatória e classificatória, para determinados cargos;

Avaliação prática: com o mesmo caráter, para outros.

O processo seletivo para a Prefeitura de São Sebastião do Passé visa atender às demandas emergenciais da administração municipal. O prazo de validade do edital é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Quem pode participar?

O edital exige escolaridade compatível com a função e, para a maioria dos cargos, experiência mínima de seis meses. Para motorista, é obrigatória CNH na categoria adequada e comprovação de experiência que pode variar de 1 a 2 anos, conforme o veículo/maquinário.

