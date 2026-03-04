Menu
CONCURSOS
ÚLTIMA CHANCE

Concurso de prefeitura na Bahia encerra inscrições nesta quarta

Ao todo, são oferecidas 586 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

04/03/2026 - 8:22 h | Atualizada em 04/03/2026 - 12:08

Imagem ilustrativa da imagem Concurso de prefeitura na Bahia encerra inscrições nesta quarta
-

O concurso para a Prefeitura de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), encerra as inscrições nesta quarta-feira, 4. Portanto, os interessados têm até 23h59 para realizar o cadastro.

O processo seletivo simplificado conta com 586 vagas temporárias, além de formação de cadastro reserva para diferentes secretarias, com salários que podem chegar a R$ 3,5 mil.

Há oportunidades para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As candidaturas devem ser feitas por meio do site da banca organizadora do certame, a Concepção Consultoria Técnica Especializa, através deste link.

Cargos disponíveis

Nível Superior

  • Assistente Social
  • Biomédico
  • Dentista (diversas especialidades)
  • Educador Físico
  • Enfermeiro (várias áreas)
  • Farmacêutico(a)
  • Fisioterapeuta
  • Fonoaudiólogo(a)
  • Médico Veterinário
  • Nutricionista
  • Psicólogo(a)
  • (detalhes de especializações e número de vagas por área estão no edital)

Nível Técnico

  • Técnica(o) de Enfermagem (em diversas áreas)
  • Técnico em Informática
  • Técnico em Laboratório
  • Técnico em Radiologia

Nível Médio

  • Assistente Administrativo
  • Atendente de Farmácia
  • Auxiliar de Saúde Bucal
  • Condutor Socorrista
  • Educador Social
  • Oficineiro
  • Recepcionista
  • Monitores e Agentes de Atividades Artísticas e Esportivas (ex.: monitores esportivos, artes, etc.)
  • Nível Fundamental
  • Agente de Portaria e de Segurança
  • Auxiliar de Higienização e Lavanderia
  • Copeiro
  • Coletor de Lixo
  • Maqueiro
  • Auxiliar de Serviços Gerais
  • Motoristas (CNH nas categorias adequadas, incluindo “B” e “D”)
  • Operadores de máquinas pesadas
  • Gari
  • Coveiro

Entenda como vai funcionar a seleção

  • Prova técnica situacional: de caráter eliminatório e classificatório, aplicada apenas aos cargos de nível superior;
  • Avaliação de habilidades e perfil: de caráter eliminatório e classificatório, para alguns cargos;
  • Avaliação didático-prática: eliminatória e classificatória, para determinados cargos;
  • Avaliação prática: com o mesmo caráter, para outros.

O processo seletivo para a Prefeitura de São Sebastião do Passé visa atender às demandas emergenciais da administração municipal. O prazo de validade do edital é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Quem pode participar?

O edital exige escolaridade compatível com a função e, para a maioria dos cargos, experiência mínima de seis meses. Para motorista, é obrigatória CNH na categoria adequada e comprovação de experiência que pode variar de 1 a 2 anos, conforme o veículo/maquinário.

