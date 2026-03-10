CENSO
Quer trabalhar no IBGE? Veja detalhes de cargos e salários do concurso
Os editais do certame estão previstos para serem divulgados ainda no primeiro semestre do ano
Por Carla Melo
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deve divulgar ainda neste semestre os editais do concurso público que oferece 39.108 vagas temporárias para o Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola e do Censo da População em Situação de Rua.
Por enquanto, o certame do instituto encontra-se na fase de escolha da banca organizadora do certame, que será dividido em dois processos licitatórios. Instituições como a Fundação Getulio Vargas (FGV) e a Cesgranrio aparecem como as principais cotadas para gerir a logística das provas.
Esse concurso, baseado na nova lei em junho de 2025, já deve seguir os novos percentuais. Das 39.108 vagas, a reserva não será mais de apenas 20%, mas sim de 30%, divididos em:
- 25% para pessoas negras (pretas e pardas);
- 3% para indígenas;
- 2% para quilombolas.
São oferecidas vagas para
- Analista censitário (1.020 vagas)
- Agente censitário administrativo (1.432 vagas)
- Agente censitário de informática (1.446 vagas)
- Agente operacional regional (1.286 vagas)
- Agente censitário regional (4.143 vagas)
- Agente censitário de qualidade (1.165 vagas)
- Recenseador (27.330 vagas)
- Agente Censitário Supervisor (4.143 vagas)
Para o cargo de recenseador, o requisito é ter ensino fundamental completo. Já para agente censitário e agente operacional, é necessário ensino médio completo. O cargo de analista censitário, por sua vez, exige ensino superior.
Remuneração
Os salários variam conforme os cargos e escolaridades, podendo chegar a até R$ 5.375 com benefícios.
- Analista Censitário - R$ 4.200,00
- Agente Censitário (Médio) - R$ 2.676,24 a R$ 3.379,00
- Recenseador - Remuneração por Produção
São oferecidos benefícios de auxílio alimentação, no valor de R$ 1.175,00
Cronograma do concurso é divulgado
Os editais estão previstos para serem divulgados ainda no primeiro semestre do ano, com possibilidade de ser publicados até o mês de abril.
Previsão de cronograma
Para os cargos de Analista Censitário (AC), Agente Censitário Administrativo (ACA), Agente Censitário de Informática (ACI), Agente Operacional Regional (AOR), Agente Censitário Regional (ACR) e Agente Censitário de Qualidade (ACQ), o cronograma é o seguinte:
- Assinatura do contrato com a banca organizadora: 30 de março
- Publicação do edital: 15 de abril
- Prova: 31 de agosto
- Resultado: 31 de outubro
Agente Censitário Supervisor (ACS) e Recenseador
- Assinatura do contrato com a banca organizadora: 15 de maio
- Publicação do edital: 30 de junho
- Prova: 31 de outubro
- Resultado: 31 de dezembro
