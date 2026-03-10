Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CENSO

Quer trabalhar no IBGE? Veja detalhes de cargos e salários do concurso

Os editais do certame estão previstos para serem divulgados ainda no primeiro semestre do ano

Carla Melo

Por Carla Melo

10/03/2026 - 13:23 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Os editais estão previstos para serem divulgados ainda no primeiro semestre do ano
Os editais estão previstos para serem divulgados ainda no primeiro semestre do ano -

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deve divulgar ainda neste semestre os editais do concurso público que oferece 39.108 vagas temporárias para o Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola e do Censo da População em Situação de Rua.

Por enquanto, o certame do instituto encontra-se na fase de escolha da banca organizadora do certame, que será dividido em dois processos licitatórios. Instituições como a Fundação Getulio Vargas (FGV) e a Cesgranrio aparecem como as principais cotadas para gerir a logística das provas.

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

IBGE anuncia concurso com 39 mil vagas; veja o cronograma
Concurso de universidade baiana oferece salários de até R$ 14 mil
Prefeitura baiana abre concurso com salários de até R$ 11 mil

Esse concurso, baseado na nova lei em junho de 2025, já deve seguir os novos percentuais. Das 39.108 vagas, a reserva não será mais de apenas 20%, mas sim de 30%, divididos em:

  • 25% para pessoas negras (pretas e pardas);
  • 3% para indígenas;
  • 2% para quilombolas.

São oferecidas vagas para

  • Analista censitário (1.020 vagas)
  • Agente censitário administrativo (1.432 vagas)
  • Agente censitário de informática (1.446 vagas)
  • Agente operacional regional (1.286 vagas)
  • Agente censitário regional (4.143 vagas)
  • Agente censitário de qualidade (1.165 vagas)
  • Recenseador (27.330 vagas)
  • Agente Censitário Supervisor (4.143 vagas)

Para o cargo de recenseador, o requisito é ter ensino fundamental completo. Já para agente censitário e agente operacional, é necessário ensino médio completo. O cargo de analista censitário, por sua vez, exige ensino superior.

Remuneração

Os salários variam conforme os cargos e escolaridades, podendo chegar a até R$ 5.375 com benefícios.

  • Analista Censitário - R$ 4.200,00
  • Agente Censitário (Médio) - R$ 2.676,24 a R$ 3.379,00
  • Recenseador - Remuneração por Produção

São oferecidos benefícios de auxílio alimentação, no valor de R$ 1.175,00

Cronograma do concurso é divulgado

Os editais estão previstos para serem divulgados ainda no primeiro semestre do ano, com possibilidade de ser publicados até o mês de abril.

Previsão de cronograma

Para os cargos de Analista Censitário (AC), Agente Censitário Administrativo (ACA), Agente Censitário de Informática (ACI), Agente Operacional Regional (AOR), Agente Censitário Regional (ACR) e Agente Censitário de Qualidade (ACQ), o cronograma é o seguinte:

  • Assinatura do contrato com a banca organizadora: 30 de março
  • Publicação do edital: 15 de abril
  • Prova: 31 de agosto
  • Resultado: 31 de outubro

Agente Censitário Supervisor (ACS) e Recenseador

  • Assinatura do contrato com a banca organizadora: 15 de maio
  • Publicação do edital: 30 de junho
  • Prova: 31 de outubro
  • Resultado: 31 de dezembro

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

concurso concurso público ibge

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Os editais estão previstos para serem divulgados ainda no primeiro semestre do ano
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x