Quer trabalhar no IBGE? Veja detalhes de cargos e salários do concurso

Os editais estão previstos para serem divulgados ainda no primeiro semestre do ano

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deve divulgar ainda neste semestre os editais do concurso público que oferece 39.108 vagas temporárias para o Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola e do Censo da População em Situação de Rua.

Por enquanto, o certame do instituto encontra-se na fase de escolha da banca organizadora do certame, que será dividido em dois processos licitatórios. Instituições como a Fundação Getulio Vargas (FGV) e a Cesgranrio aparecem como as principais cotadas para gerir a logística das provas.

Esse concurso, baseado na nova lei em junho de 2025, já deve seguir os novos percentuais. Das 39.108 vagas, a reserva não será mais de apenas 20%, mas sim de 30%, divididos em:

25% para pessoas negras (pretas e pardas);

3% para indígenas;

2% para quilombolas.

São oferecidas vagas para

Analista censitário (1.020 vagas)

Agente censitário administrativo (1.432 vagas)

Agente censitário de informática (1.446 vagas)

Agente operacional regional (1.286 vagas)

Agente censitário regional (4.143 vagas)

Agente censitário de qualidade (1.165 vagas)

Recenseador (27.330 vagas)

Agente Censitário Supervisor (4.143 vagas)

Para o cargo de recenseador, o requisito é ter ensino fundamental completo. Já para agente censitário e agente operacional, é necessário ensino médio completo. O cargo de analista censitário, por sua vez, exige ensino superior.

Remuneração

Os salários variam conforme os cargos e escolaridades, podendo chegar a até R$ 5.375 com benefícios.

Analista Censitário - R$ 4.200,00

Agente Censitário (Médio) - R$ 2.676,24 a R$ 3.379,00

Recenseador - Remuneração por Produção

São oferecidos benefícios de auxílio alimentação, no valor de R$ 1.175,00

Cronograma do concurso é divulgado

Os editais estão previstos para serem divulgados ainda no primeiro semestre do ano, com possibilidade de ser publicados até o mês de abril.

Previsão de cronograma

Para os cargos de Analista Censitário (AC), Agente Censitário Administrativo (ACA), Agente Censitário de Informática (ACI), Agente Operacional Regional (AOR), Agente Censitário Regional (ACR) e Agente Censitário de Qualidade (ACQ), o cronograma é o seguinte:

Assinatura do contrato com a banca organizadora: 30 de março

Publicação do edital: 15 de abril

Prova: 31 de agosto

Resultado: 31 de outubro

Agente Censitário Supervisor (ACS) e Recenseador