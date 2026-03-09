IBGE anuncia concurso com 39 mil vagas; veja o cronograma

Siga o A TARDE no Google

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Foto: Reprodução| Freepik

Um novo concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou 39.108 vagas temporárias para o Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola de 2026.

Os editais estão previstos para serem divulgados ainda no primeiro semestre do ano. Como há diversos cargos contemplados, o IBGE realiza cerca de dois processos licitatórios para escolher as bancas organizadoras. Atualmente, o órgão está em processo de seleção dessas instituições.

A mesma banca pode vencer os dois processos, mas também há a possibilidade de instituições diferentes ficarem responsáveis pelos concursos, dependendo dos cargos ofertados. Por isso, os editais devem ser publicados até o mês de abril.

Previsão de cronograma

Analista Censitário (AC), Agente Censitário Administrativo (ACA), Agente Censitário de Informática (ACI), Agente Operacional Regional (AOR), Agente Censitário Regional (ACR) e Agente Censitário de Qualidade (ACQ)

Assinatura do contrato com a banca organizadora: 30 de março

30 de março Publicação do edital : 15 de abril

: 15 de abril Prova: 31 de agosto

31 de agosto Resultado: 31 de outubro

Agente Censitário Supervisor (ACS) e Recenseador

Assinatura do contrato com a banca organizadora: 15 de maio

15 de maio Publicação do edital : 30 de junho

: 30 de junho Prova: 31 de outubro

31 de outubro Resultado: 31 de dezembro

As informações são do Qconcursos Folha Dirigida. No entanto, por causa do período eleitoral, as contratações dos aprovados só poderão ser realizadas no ano seguinte.

A previsão é que os aprovados do primeiro grupo de cargos sejam convocados em janeiro de 2027. Já para Agente Censitário Supervisor (ACS), a convocação está prevista para abril de 2027, enquanto os recenseadores devem ser chamados em maio de 2027.

Vagas, cargos e requisitos

Ao todo, são 39 mil oportunidades, que envolvem atividades desde o planejamento técnico até a coleta, supervisão e processamento de informações em todo o território nacional.

Distribuição por cargos:

Analista censitário: 1.020 vagas

Recenseador: 27.330 vagas

Agente censitário supervisor: 4.143 vagas

Agente operacional regional: 1.286 vagas

Agente censitário regional: 1.286 vagas

Agente censitário administrativo: 1.432 vagas

Agente censitário de informática: 1.446 vagas

Agente censitário de qualidade: 1.165 vagas

Quais são os requisitos?

Para o cargo de recenseador, o requisito é ter ensino fundamental completo. Já para agente censitário e agente operacional, é necessário ensino médio completo. O cargo de analista censitário, por sua vez, exige ensino superior.

Ainda não há informações divulgadas sobre os salários nem sobre os locais de trabalho. Tradicionalmente, os concursos do IBGE são regionalizados, ou seja, com vagas distribuídas por todo o país.