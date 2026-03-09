OPORTUNIDADE
IBGE anuncia concurso com 39 mil vagas; veja o cronograma
Editais estão previstos para serem divulgados ainda no primeiro semestre
Siga o A TARDE no Google
Um novo concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou 39.108 vagas temporárias para o Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola de 2026.
Os editais estão previstos para serem divulgados ainda no primeiro semestre do ano. Como há diversos cargos contemplados, o IBGE realiza cerca de dois processos licitatórios para escolher as bancas organizadoras. Atualmente, o órgão está em processo de seleção dessas instituições.
A mesma banca pode vencer os dois processos, mas também há a possibilidade de instituições diferentes ficarem responsáveis pelos concursos, dependendo dos cargos ofertados. Por isso, os editais devem ser publicados até o mês de abril.
Leia Também:
Previsão de cronograma
Analista Censitário (AC), Agente Censitário Administrativo (ACA), Agente Censitário de Informática (ACI), Agente Operacional Regional (AOR), Agente Censitário Regional (ACR) e Agente Censitário de Qualidade (ACQ)
- Assinatura do contrato com a banca organizadora: 30 de março
- Publicação do edital: 15 de abril
- Prova: 31 de agosto
- Resultado: 31 de outubro
Agente Censitário Supervisor (ACS) e Recenseador
- Assinatura do contrato com a banca organizadora: 15 de maio
- Publicação do edital: 30 de junho
- Prova: 31 de outubro
- Resultado: 31 de dezembro
As informações são do Qconcursos Folha Dirigida. No entanto, por causa do período eleitoral, as contratações dos aprovados só poderão ser realizadas no ano seguinte.
A previsão é que os aprovados do primeiro grupo de cargos sejam convocados em janeiro de 2027. Já para Agente Censitário Supervisor (ACS), a convocação está prevista para abril de 2027, enquanto os recenseadores devem ser chamados em maio de 2027.
Vagas, cargos e requisitos
Ao todo, são 39 mil oportunidades, que envolvem atividades desde o planejamento técnico até a coleta, supervisão e processamento de informações em todo o território nacional.
Distribuição por cargos:
- Analista censitário: 1.020 vagas
- Recenseador: 27.330 vagas
- Agente censitário supervisor: 4.143 vagas
- Agente operacional regional: 1.286 vagas
- Agente censitário regional: 1.286 vagas
- Agente censitário administrativo: 1.432 vagas
- Agente censitário de informática: 1.446 vagas
- Agente censitário de qualidade: 1.165 vagas
Quais são os requisitos?
Para o cargo de recenseador, o requisito é ter ensino fundamental completo. Já para agente censitário e agente operacional, é necessário ensino médio completo. O cargo de analista censitário, por sua vez, exige ensino superior.
Ainda não há informações divulgadas sobre os salários nem sobre os locais de trabalho. Tradicionalmente, os concursos do IBGE são regionalizados, ou seja, com vagas distribuídas por todo o país.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes