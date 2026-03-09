BRASIL
Babá dos filhos de Virginia Fonseca denuncia abuso e deixa o cargo
Vilmeci Passarinho diz ter denunciado caso para proteger filha de oito anos e pede justiça
Por Isabela Cardoso
A babá que cuidava dos filhos da influenciadora Virginia Fonseca, Vilmeci Passarinho, denunciou nas redes sociais um caso de abuso infantil envolvendo sua filha de oito anos. O relato foi publicado em vídeo nesta segunda-feira, 9.
Na gravação, Vilmeci afirmou que decidiu tornar a situação pública após descobrir o que descreveu como uma experiência que nenhuma criança deveria enfrentar. Segundoa babá, a decisão de denunciar partiu do compromisso de proteger a filha e dar visibilidade ao tema.
“Venho aqui como uma mãe que precisou denunciar para proteger a própria filha. Abuso infantil existe. E muitas vezes acontece dentro da própria família. Nesse momento meu foco é cuidar da minha menina e seguir em frente, acreditando que a justiça do homem será feita. A de Deus nunca falha”, escreveu.
Mãe diz ter escolhido acreditar no relato da filha
No vídeo, Vilmeci destacou que acreditou na filha ao ouvir o relato. Ela também defendeu que crianças precisam ser levadas a sério quando relatam situações de violência.
“Venho como mãe, uma mãe que descobriu enfrentou algo que nenhuma criança deveria viver. Abuso infantil é real e escolhi denunciar. Escolhi acreditar na minha filha. Porque quando uma criança fala, ela precisa ser ouvida. Falar sobre isso é muito difícil, dói. Mas senti que precisava usar minha voz”, disse.
A babá ressaltou que falar publicamente sobre o tema não foi uma decisão simples, mas afirmou considerar importante ampliar a conscientização sobre o assunto.
Veja o vídeo:
Processo corre em sigilo
Vilmeci explicou ainda que não pode revelar detalhes nem citar nomes por causa do processo judicial em andamento. O caso já está sendo tratado pelas autoridades.
“E não é sobre exposição. É sobre responsabilidade e conscientização. Não posso citar nome, porque existe um processo em andamento. E espero que a Justiça cumpra seu papel, a de Deus eu confio. E essa nunca falha”, afirmou.
Nos comentários da postagem, Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, deixou uma mensagem de apoio.
“Eu sinto muito por tudo. Mas com fé em Deus tudo vai ser superado e curado. Deus as abençoe. Gratidão também por tudo”.
Babá anuncia fim do trabalho com a família
No mesmo vídeo, Vilmeci também revelou que encerrou o vínculo profissional que mantinha há quase cinco anos com a família de Virginia Fonseca. Durante esse período, ela cuidou das crianças Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.
A profissional explicou que é técnica de enfermagem e especializada no cuidado com recém-nascidos, área na qual sempre concentrou sua atuação.
“Sou técnica de enfermagem, e meu trabalho sempre foi voltado para os primeiros anos de vida cuidando dos bebês. Minha especialidade é recém-nascido. Acabei ficando quase cinco anos nessa família abençoada. Fui passando de um baby para outro”.
Segundo Vilmeci, os anos de trabalho foram marcados por dedicação e vínculo afetivo com a família.
“Foram anos de zelo, carinho e muito amor. Um amor que eu dei com muita intensidade. Mas também recebi da mesma forma”, concluiu.
