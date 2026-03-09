Menu
CONCURSOS
OPORTUNIDADE

Concurso de universidade baiana oferece salários de até R$ 14 mil

As vagas oferecidas serão distribuídos quatro cidades; confira

Carla Melo

Por Carla Melo

09/03/2026 - 13:26 h

Os salários podem chegar a R$ 5,9 mil, incluindo auxílio alimentação
A Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) abre 29 vagas para um concurso público que pode pagar salários de até R$ 14,4 mil para professores. As vagas oferecidas serão distribuídos quatro cidades.

Do total de vagas, 30% são reservadas para às pessoas negras (pretas e pardas), indígenas e quilombolas (PNIQ) e 10% para pessoas com deficiência.

Leia Também:

Prefeitura baiana abre concurso com salários de até R$ 11 mil
Tribunal de Justiça lança concurso com mais de 300 vagas para cartórios da Bahia
Concursos na Bahia têm 4,5 mil vagas e salários de até R$ 29 mil

As vagas oferecem oportunidades nas seguintes áreas de conhecimento:

  • Clínica Médica
  • Pediatria
  • Cirurgia Geral
  • Ensino de Ciências e Biologia
  • Saúde Coletiva/Psicologia
  • Nutrição Básica/Nutrição Clínica
  • Educação Matemática / Estágio Supervisionado
  • Química Analítica / Química Geral
  • Geologia do Brasil / Legislação Mineral / Metalogênese
  • Geologia Geral / Geologia de Campo / Geologia de Engenharia / Topografia
  • Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia
  • Anatomia Patologia Animal
  • Clínica e Cirurgia Animal / Obstetrícia Animal
  • Produção Animal
  • Bioquímica Veterinária; Farmacologia e Terapêutica Animal; Toxicologia Veterinária
  • Matemática
  • Engenharia Mecânica/Materiais
  • Farmácia/Biotecnologia
  • Comunicação

São oferecidas vagas que serão distribuídas entre os seguintes campis:

  • Barra (4)
  • Barreiras (20)
  • Bom Jesus da Lapa (2)
  • Luís Eduardo Magalhães (1)
  • Santa Maria da Vitória (2)

Os salários variam entre R$3,9 mil e R$ 14,4 mil com benefícios, a depender da titulação e do regime de trabalho. O regime de trabalho varia entre 20h a 40h semanais

Inscrições e isenções

As inscrições custam R$ 300 e devem ser feitas até o dia 6 de abril na página de concursos do site da Universidade, na aba concursos, item concursos abertos.

Podem ter direito à isenção da taxa de inscrição, caso seja solicitada até o dia 25 de março:

  • Pessoas candidatas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário mínimo nacional
  • Doadores de medula óssea

Etapas e provas

Concurso três tipos de etapas:

  • Prova Escrita (fase eliminatória e classificatória)
  • Prova Didática (fase eliminatória e classificatória)
  • Prova de Currículo (fase classificatória).

As aplicações das provas serão divididos entre grupo 1, 2 e 3 e serão aplicadas no dia 6, 11 e 18 de abril de 2026.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Ver todas

x