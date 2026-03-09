OPORTUNIDADE
Concurso de universidade baiana oferece salários de até R$ 14 mil
As vagas oferecidas serão distribuídos quatro cidades; confira
Por Carla Melo
Siga o A TARDE no Google
A Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) abre 29 vagas para um concurso público que pode pagar salários de até R$ 14,4 mil para professores. As vagas oferecidas serão distribuídos quatro cidades.
Do total de vagas, 30% são reservadas para às pessoas negras (pretas e pardas), indígenas e quilombolas (PNIQ) e 10% para pessoas com deficiência.
Leia Também:
As vagas oferecem oportunidades nas seguintes áreas de conhecimento:
- Clínica Médica
- Pediatria
- Cirurgia Geral
- Ensino de Ciências e Biologia
- Saúde Coletiva/Psicologia
- Nutrição Básica/Nutrição Clínica
- Educação Matemática / Estágio Supervisionado
- Química Analítica / Química Geral
- Geologia do Brasil / Legislação Mineral / Metalogênese
- Geologia Geral / Geologia de Campo / Geologia de Engenharia / Topografia
- Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia
- Anatomia Patologia Animal
- Clínica e Cirurgia Animal / Obstetrícia Animal
- Produção Animal
- Bioquímica Veterinária; Farmacologia e Terapêutica Animal; Toxicologia Veterinária
- Matemática
- Engenharia Mecânica/Materiais
- Farmácia/Biotecnologia
- Comunicação
São oferecidas vagas que serão distribuídas entre os seguintes campis:
- Barra (4)
- Barreiras (20)
- Bom Jesus da Lapa (2)
- Luís Eduardo Magalhães (1)
- Santa Maria da Vitória (2)
Os salários variam entre R$3,9 mil e R$ 14,4 mil com benefícios, a depender da titulação e do regime de trabalho. O regime de trabalho varia entre 20h a 40h semanais
Inscrições e isenções
As inscrições custam R$ 300 e devem ser feitas até o dia 6 de abril na página de concursos do site da Universidade, na aba concursos, item concursos abertos.
Podem ter direito à isenção da taxa de inscrição, caso seja solicitada até o dia 25 de março:
- Pessoas candidatas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário mínimo nacional
- Doadores de medula óssea
Etapas e provas
Concurso três tipos de etapas:
- Prova Escrita (fase eliminatória e classificatória)
- Prova Didática (fase eliminatória e classificatória)
- Prova de Currículo (fase classificatória).
As aplicações das provas serão divididos entre grupo 1, 2 e 3 e serão aplicadas no dia 6, 11 e 18 de abril de 2026.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes