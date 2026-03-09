Concurso de universidade baiana oferece salários de até R$ 14 mil

Siga o A TARDE no Google

Os salários podem chegar a R$ 5,9 mil, incluindo auxílio alimentação - Foto: Divulgação | UFOB

A Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) abre 29 vagas para um concurso público que pode pagar salários de até R$ 14,4 mil para professores. As vagas oferecidas serão distribuídos quatro cidades.

Do total de vagas, 30% são reservadas para às pessoas negras (pretas e pardas), indígenas e quilombolas (PNIQ) e 10% para pessoas com deficiência.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As vagas oferecem oportunidades nas seguintes áreas de conhecimento:

Clínica Médica

Pediatria

Cirurgia Geral

Ensino de Ciências e Biologia

Saúde Coletiva/Psicologia

Nutrição Básica/Nutrição Clínica

Educação Matemática / Estágio Supervisionado

Química Analítica / Química Geral

Geologia do Brasil / Legislação Mineral / Metalogênese

Geologia Geral / Geologia de Campo / Geologia de Engenharia / Topografia

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia

Anatomia Patologia Animal

Clínica e Cirurgia Animal / Obstetrícia Animal

Produção Animal

Bioquímica Veterinária; Farmacologia e Terapêutica Animal; Toxicologia Veterinária

Matemática

Engenharia Mecânica/Materiais

Farmácia/Biotecnologia

Comunicação

São oferecidas vagas que serão distribuídas entre os seguintes campis:

Barra (4)

Barreiras (20)

Bom Jesus da Lapa (2)

Luís Eduardo Magalhães (1)

Santa Maria da Vitória (2)

Os salários variam entre R$3,9 mil e R$ 14,4 mil com benefícios, a depender da titulação e do regime de trabalho. O regime de trabalho varia entre 20h a 40h semanais

Inscrições e isenções

As inscrições custam R$ 300 e devem ser feitas até o dia 6 de abril na página de concursos do site da Universidade, na aba concursos, item concursos abertos.

Podem ter direito à isenção da taxa de inscrição, caso seja solicitada até o dia 25 de março:

Pessoas candidatas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário mínimo nacional

Doadores de medula óssea

Etapas e provas

Concurso três tipos de etapas:

Prova Escrita (fase eliminatória e classificatória)

Prova Didática (fase eliminatória e classificatória)

Prova de Currículo (fase classificatória).

As aplicações das provas serão divididos entre grupo 1, 2 e 3 e serão aplicadas no dia 6, 11 e 18 de abril de 2026.