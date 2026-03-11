Prefeitura abre concurso com 202 vagas e salários de até R$ 5,1 mil

Siga o A TARDE no Google

As inscrições seguem abertas até 20 de março. - Foto: Freepik

A Prefeitura de João Lisboa, no Maranhão, abriu inscrições para um concurso público com 202 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva limitado a até 50% do total de oportunidades. As vagas contemplam candidatos com níveis fundamental, médio, técnico e superior, em áreas como para saúde, educação e administração

As inscrições seguem abertas até 20 de março. Para participar, é necessário pagar uma taxa que varia entre R$ 68 e R$ 125, conforme o nível de escolaridade exigido para o cargo. O certame é organizado pelo Instituto Social da Cidadania Juscelino Kubitschek.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Salários e vagas

Os salários iniciais variam entre R$ 1.621 e R$ 5.130,63. Para o nível fundamental, há vagas para auxiliar de serviços diversos (50) e vigia (21).

Já para nível médio e técnico, o concurso oferece oportunidades para cargos como agente administrativo, auxiliar de consultório dentário, fiscal sanitário, cozinheira, encanador, eletricista de baixa e alta tensão, merendeira, fiscal de obras e posturas, motorista categoria D, monitor de transporte escolar, técnico em enfermagem, técnico de informática, técnico ambiental e fiscal ambiental.

No nível superior, o edital prevê vagas para assistente social, assistente jurídico municipal, bibliotecário, bioquímico/farmacêutico, contador, controlador interno, dentista, enfermeiro, engenheiro civil, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, fiscal de tributos, médico, médico psiquiatra, nutricionista, procurador municipal, psicopedagogo, psicólogo, terapeuta ocupacional e professores de diversas áreas.

Etapas da seleção

O processo seletivo contará com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para 26 de abril.

Dependendo do cargo, também serão aplicadas prova de títulos, voltada aos candidatos às vagas de professor, e prova discursiva com elaboração de peça jurídica, destinada aos cargos de procurador municipal e assistente jurídico municipal.