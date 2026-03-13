Menu
CONCURSOS
ÚLTIMA CHANCE

Concurso da Defensoria paga R$ 24 mil; inscrições encerram nesta sexta

Vagas imediatas são para o cargo de defensor público substituto

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

13/03/2026 - 9:13 h

Vagas imediatas são para o cargo de defensor público substituto
Encerram nesta sexta-feira, 13, as inscrições para concurso público da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina (DPE-SC) com 14 vagas imediatas para o cargo de defensor público substituto. O salário inicial é de R$ 24.042,23.

A banca organizadora do certame é a Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec).

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A função de defensor público substituto é o nível inicial na carreira. O profissional atua na assistência jurídica integral e gratuita, tanto em questões judiciais (processos) quanto extrajudiciais (orientação, acordos).

Além disso, pode atuar conforme as necessidades institucionais em substituições de defensores titulares em casos de férias, licenças ou vacância do cargo.

Distribuição das vagas

  • 8 vagas de ampla concorrência
  • 1 vaga reservada a pessoas com deficiência
  • 5 vagas destinadas a candidatos negros, quilombolas e indígenas

Requisitos

Para concorrer, é necessário:

  • Bacharelado em Direito
  • Três anos de atividade jurídica comprovada, conforme exigência constitucional

Etapas

O concurso terá:

  • Prova objetiva
  • Prova discursiva
  • Avaliação oral
  • Análise de títulos

Inscrições

  • Início: 13 de fevereiro de 2026
  • Encerramento: 13 de março de 2026, às 17h
  • Prova objetiva: 19 de abril de 2026
  • Divulgação do gabarito: 20 de abril de 2026

x