Concurso da Defensoria paga R$ 24 mil; inscrições encerram nesta sexta
Vagas imediatas são para o cargo de defensor público substituto
Por Edvaldo Sales
Encerram nesta sexta-feira, 13, as inscrições para concurso público da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina (DPE-SC) com 14 vagas imediatas para o cargo de defensor público substituto. O salário inicial é de R$ 24.042,23.
A banca organizadora do certame é a Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec).
A função de defensor público substituto é o nível inicial na carreira. O profissional atua na assistência jurídica integral e gratuita, tanto em questões judiciais (processos) quanto extrajudiciais (orientação, acordos).
Além disso, pode atuar conforme as necessidades institucionais em substituições de defensores titulares em casos de férias, licenças ou vacância do cargo.
Distribuição das vagas
- 8 vagas de ampla concorrência
- 1 vaga reservada a pessoas com deficiência
- 5 vagas destinadas a candidatos negros, quilombolas e indígenas
Requisitos
Para concorrer, é necessário:
- Bacharelado em Direito
- Três anos de atividade jurídica comprovada, conforme exigência constitucional
Etapas
O concurso terá:
- Prova objetiva
- Prova discursiva
- Avaliação oral
- Análise de títulos
Inscrições
- Início: 13 de fevereiro de 2026
- Encerramento: 13 de março de 2026, às 17h
- Prova objetiva: 19 de abril de 2026
- Divulgação do gabarito: 20 de abril de 2026
