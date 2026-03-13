Concurso da Defensoria paga R$ 24 mil; inscrições encerram nesta sexta

Siga o A TARDE no Google

Vagas imediatas são para o cargo de defensor público substituto

Encerram nesta sexta-feira, 13, as inscrições para concurso público da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina (DPE-SC) com 14 vagas imediatas para o cargo de defensor público substituto. O salário inicial é de R$ 24.042,23.

A banca organizadora do certame é a Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec).

A função de defensor público substituto é o nível inicial na carreira. O profissional atua na assistência jurídica integral e gratuita, tanto em questões judiciais (processos) quanto extrajudiciais (orientação, acordos).

Além disso, pode atuar conforme as necessidades institucionais em substituições de defensores titulares em casos de férias, licenças ou vacância do cargo.

Distribuição das vagas

8 vagas de ampla concorrência

1 vaga reservada a pessoas com deficiência

5 vagas destinadas a candidatos negros, quilombolas e indígenas

Requisitos

Para concorrer, é necessário:

Bacharelado em Direito

Três anos de atividade jurídica comprovada, conforme exigência constitucional

Etapas

O concurso terá:

Prova objetiva

Prova discursiva

Avaliação oral

Análise de títulos

Inscrições