Concurso com salário de R$ 9 mil é autorizado pelo Governo do Estado

Um novo concurso para pesquisadores científicos em todo o estado, com remuneração inicial de R$ 9 mil foi autorizado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A autorização foi publicada nessa quarta-feira, 11, e as vagas serão destinadas ao Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA).

O órgão, que é vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), vai abrir 98 vagas de Pesquisador Científico I, cargo que exige ensino superior e oferece remuneração inicial de R$ 9.052,47.

Segundo o diretor do IPA, Marco Aurélio Nalon, “a chegada de novos profissionais permitirá ampliar estudos estratégicos sobre biodiversidade e recursos naturais, que apoiam o planejamento ambiental e a tomada de decisão no Estado”

Após a autorização publicada, o próximo passo no concurso é a constituição da comissão organizadora que será responsável pela elaboração do edital e condução das etapas, como definição da banca examinadora e cronograma do processo seletivo.