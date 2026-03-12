Menu
OPORTUNIDADE

Concurso com salário de R$ 9 mil é autorizado pelo Governo do Estado

São 98 vagas que exigem ensino superior

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

12/03/2026 - 13:04 h

Um novo concurso para pesquisadores científicos em todo o estado, com remuneração inicial de R$ 9 mil foi autorizado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A autorização foi publicada nessa quarta-feira, 11, e as vagas serão destinadas ao Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA).

O órgão, que é vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), vai abrir 98 vagas de Pesquisador Científico I, cargo que exige ensino superior e oferece remuneração inicial de R$ 9.052,47.

Leia Também:

Concursos para cartórios: FGV lança exame para habilitar candidatos
Prefeitura abre concurso com 202 vagas e salários de até R$ 5,1 mil
Quer trabalhar no IBGE? Veja detalhes de cargos e salários do concurso

Segundo o diretor do IPA, Marco Aurélio Nalon, “a chegada de novos profissionais permitirá ampliar estudos estratégicos sobre biodiversidade e recursos naturais, que apoiam o planejamento ambiental e a tomada de decisão no Estado”

Após a autorização publicada, o próximo passo no concurso é a constituição da comissão organizadora que será responsável pela elaboração do edital e condução das etapas, como definição da banca examinadora e cronograma do processo seletivo.

x