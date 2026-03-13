Universidade baiana abre concurso público com salários de até R$ 14 mil

Siga o A TARDE no Google

Inscrições para o concurso seguem até 6 de abril

A Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) abriu inscrições para um concurso público que oferece 29 vagas para professor efetivo do magistério superior. O edital foi publicado no Diário Oficial da União e as inscrições seguem até 6 de abril.

As vagas são para cinco cidades onde a universidade possui campus: Barra (4 vagas), Barreiras (20), Bom Jesus da Lapa (2), Luís Eduardo Magalhães (1) e Santa Maria da Vitória (2).

Remuneração

O salário varia de acordo com a titulação e o regime de trabalho, podendo ir de cerca de R$ 3,9 mil até R$ 14.463,85 para docentes com doutorado e dedicação exclusiva.

Os valores incluem vencimento básico, retribuição por titulação e auxílio-alimentação.

Atribuições

Entre as atribuições do cargo estão atividades de ensino, pesquisa, extensão e participação em atividades administrativas da universidade, conforme o plano de trabalho definido pela unidade de lotação.

Taxa de inscrição, isenção e prova

O cadastro deve ser feito na página de concursos da Ufob e a taxa de inscrição é de R$ 300.

Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) ou doadores de medula óssea podem solicitar isenção da taxa até 25 de março, desde que atendam aos critérios estabelecidos no edital.

O processo seletivo inclui prova escrita, prova didática e avaliação de títulos.

Distribuição das vagas

Do total:

30% são reservadas para pessoas negras (pretas e pardas), indígenas e quilombolas

10% são destinadas a pessoas com deficiência, conforme a legislação federal

Os candidatos aprovados poderão ser convocados para atuar em qualquer campus da universidade durante o prazo de validade do concurso, de acordo com a necessidade administrativa.