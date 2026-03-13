CONCURSOS
Exército anuncia concursos com 227 vagas e salários iniciais de R$ 9 mil
As inscrições começam em 27 de março e seguem até 12 de junho
Por Victoria Isabel
Siga o A TARDE no Google
Os editais da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (EsFCEx) para ingresso em 2027 foram publicados no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 12. Ao todo, os concursos oferecem 227 vagas de nível superior para oficiais do serviço de saúde, do quadro complementar e para capelães militares com salários iniciais de R$ 9 mil.
As inscrições começam em 27 de março, às 10h, e seguem até 12 de junho, pelo site oficial da escola. Podem participar candidatos de ambos os sexos.
Quanto ganha um oficial do Exército
De acordo com a tabela salarial das Forças Armadas vigente em 2026, a remuneração inicial durante o período de formação pode variar entre R$ 8 mil e R$ 9 mil mensais. Após a conclusão do curso e a incorporação definitiva como oficial, o militar passa a receber salário próximo ou superior a R$ 10 mil, valor que pode aumentar conforme a função exercida e os adicionais previstos na carreira militar.
Áreas com vagas no quadro complementar
As oportunidades são para diversas formações de nível superior, como:
- Administração
- Ciências Contábeis
- Comunicação Social (Jornalismo)
- Direito
- Economia
- Enfermagem
- Estatística
- Informática
- Psicologia
- Pedagogia
- Veterinária
Também há vagas para magistério nas seguintes áreas:
- Biologia
- Geografia
- História
- Inglês
- Matemática
- Português
- Química
- Física
- Italiano
O concurso também oferece duas vagas para padre Católico Apostólico Romano no quadro de capelães militares.
Vagas na área de saúde
A Escola de Saúde disponibiliza 109 vagas de âmbito nacional em diversas especialidades médicas, entre elas:
- Anestesiologia
- Cancerologia / Oncologia
- Cardiologia
- Cirurgia de Cabeça e Pescoço
- Cirurgia Geral
- Cirurgia de Mão
- Cirurgia Vascular
- Clínica Médica
- Endocrinologia
- Endoscopia Digestiva
- Geriatria
- Ginecologia e Obstetrícia
- Hematologia e Hemoterapia
- Infectologia
- Mastologia
- Medicina da Família
- Medicina Intensiva
- Medicina Intensiva Pediátrica
- Nefrologia
- Neurologia
- Oftalmologia
- Ortopedia / Traumatologia
- Otorrinolaringologia
- Patologia
- Pediatria
- Pneumologia
- Proctologia
- Psiquiatria
- Radiologia
- Reumatologia
- Urologia
- Sem especialidade
Além disso, são oferecidas 43 vagas de âmbito regional, incluindo 10 no Rio de Janeiro, distribuídas da seguinte forma:
- 2 em Cardiologia Intervencionista (Hemodinâmica)
- 2 em Psiquiatria
- 2 em Medicina Intensiva
- 2 em Neonatologia
- 2 em Neurocirurgia
Leia Também:
Como se inscrever
As inscrições devem ser feitas no site da EsFCEx. A taxa custa R$ 150, com pagamento até 12 de junho. O período para solicitar isenção da taxa vai de 27 de março a 3 de abril. Podem pedir o benefício:
- inscritos no CadÚnico
- membros de famílias de baixa renda
- doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde
Como serão as provas
As provas objetivas serão aplicadas em 12 de julho e terão duração de 4 horas, com 50 questões divididas em duas partes:
Conhecimentos gerais (20 questões):
- Língua portuguesa
- História do Brasil
- Geografia do Brasil
Conhecimentos específicos (30 questões):
- Conteúdo da área ou especialidade escolhida
As provas serão aplicadas em diversas capitais do país.
Além da prova objetiva, os candidatos passarão por inspeção de saúde, exame de aptidão física e avaliação psicológica. Essas etapas devem ocorrer entre setembro e novembro. A matrícula para os cursos de formação está prevista para 8 de março.
Cronograma
- Inscrições: 27/03 a 12/06
- Pedido de isenção da taxa: 27/03 a 03/04
- Pagamento da taxa: até 12/06
- Prova objetiva: 12/07
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes