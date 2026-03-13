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CONCURSOS

Exército anuncia concursos com 227 vagas e salários iniciais de R$ 9 mil

As inscrições começam em 27 de março e seguem até 12 de junho

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

13/03/2026 - 12:18 h

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Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde Data: 07/12/23
Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde Data: 07/12/23 -

Os editais da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (EsFCEx) para ingresso em 2027 foram publicados no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 12. Ao todo, os concursos oferecem 227 vagas de nível superior para oficiais do serviço de saúde, do quadro complementar e para capelães militares com salários iniciais de R$ 9 mil.

As inscrições começam em 27 de março, às 10h, e seguem até 12 de junho, pelo site oficial da escola. Podem participar candidatos de ambos os sexos.

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Quanto ganha um oficial do Exército

De acordo com a tabela salarial das Forças Armadas vigente em 2026, a remuneração inicial durante o período de formação pode variar entre R$ 8 mil e R$ 9 mil mensais. Após a conclusão do curso e a incorporação definitiva como oficial, o militar passa a receber salário próximo ou superior a R$ 10 mil, valor que pode aumentar conforme a função exercida e os adicionais previstos na carreira militar.

Áreas com vagas no quadro complementar

As oportunidades são para diversas formações de nível superior, como:

  • Administração
  • Ciências Contábeis
  • Comunicação Social (Jornalismo)
  • Direito
  • Economia
  • Enfermagem
  • Estatística
  • Informática
  • Psicologia
  • Pedagogia
  • Veterinária

Também há vagas para magistério nas seguintes áreas:

  • Biologia
  • Geografia
  • História
  • Inglês
  • Matemática
  • Português
  • Química
  • Física
  • Italiano

O concurso também oferece duas vagas para padre Católico Apostólico Romano no quadro de capelães militares.

Vagas na área de saúde

A Escola de Saúde disponibiliza 109 vagas de âmbito nacional em diversas especialidades médicas, entre elas:

  • Anestesiologia
  • Cancerologia / Oncologia
  • Cardiologia
  • Cirurgia de Cabeça e Pescoço
  • Cirurgia Geral
  • Cirurgia de Mão
  • Cirurgia Vascular
  • Clínica Médica
  • Endocrinologia
  • Endoscopia Digestiva
  • Geriatria
  • Ginecologia e Obstetrícia
  • Hematologia e Hemoterapia
  • Infectologia
  • Mastologia
  • Medicina da Família
  • Medicina Intensiva
  • Medicina Intensiva Pediátrica
  • Nefrologia
  • Neurologia
  • Oftalmologia
  • Ortopedia / Traumatologia
  • Otorrinolaringologia
  • Patologia
  • Pediatria
  • Pneumologia
  • Proctologia
  • Psiquiatria
  • Radiologia
  • Reumatologia
  • Urologia
  • Sem especialidade

Além disso, são oferecidas 43 vagas de âmbito regional, incluindo 10 no Rio de Janeiro, distribuídas da seguinte forma:

  • 2 em Cardiologia Intervencionista (Hemodinâmica)
  • 2 em Psiquiatria
  • 2 em Medicina Intensiva
  • 2 em Neonatologia
  • 2 em Neurocirurgia

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Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas no site da EsFCEx. A taxa custa R$ 150, com pagamento até 12 de junho. O período para solicitar isenção da taxa vai de 27 de março a 3 de abril. Podem pedir o benefício:

  • inscritos no CadÚnico
  • membros de famílias de baixa renda
  • doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde

Como serão as provas

As provas objetivas serão aplicadas em 12 de julho e terão duração de 4 horas, com 50 questões divididas em duas partes:

Conhecimentos gerais (20 questões):

  • Língua portuguesa
  • História do Brasil
  • Geografia do Brasil

Conhecimentos específicos (30 questões):

  • Conteúdo da área ou especialidade escolhida

As provas serão aplicadas em diversas capitais do país.

Além da prova objetiva, os candidatos passarão por inspeção de saúde, exame de aptidão física e avaliação psicológica. Essas etapas devem ocorrer entre setembro e novembro. A matrícula para os cursos de formação está prevista para 8 de março.

Cronograma

  • Inscrições: 27/03 a 12/06
  • Pedido de isenção da taxa: 27/03 a 03/04
  • Pagamento da taxa: até 12/06
  • Prova objetiva: 12/07

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