Exército anuncia concursos com 227 vagas e salários iniciais de R$ 9 mil

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Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde Data: 07/12/23 - Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

Os editais da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (EsFCEx) para ingresso em 2027 foram publicados no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 12. Ao todo, os concursos oferecem 227 vagas de nível superior para oficiais do serviço de saúde, do quadro complementar e para capelães militares com salários iniciais de R$ 9 mil.

As inscrições começam em 27 de março, às 10h, e seguem até 12 de junho, pelo site oficial da escola. Podem participar candidatos de ambos os sexos.

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Quanto ganha um oficial do Exército

De acordo com a tabela salarial das Forças Armadas vigente em 2026, a remuneração inicial durante o período de formação pode variar entre R$ 8 mil e R$ 9 mil mensais. Após a conclusão do curso e a incorporação definitiva como oficial, o militar passa a receber salário próximo ou superior a R$ 10 mil, valor que pode aumentar conforme a função exercida e os adicionais previstos na carreira militar.



Áreas com vagas no quadro complementar

As oportunidades são para diversas formações de nível superior, como:

Administração

Ciências Contábeis

Comunicação Social (Jornalismo)

Direito

Economia

Enfermagem

Estatística

Informática

Psicologia

Pedagogia

Veterinária

Também há vagas para magistério nas seguintes áreas:

Biologia

Geografia

História

Inglês

Matemática

Português

Química

Física

Italiano

O concurso também oferece duas vagas para padre Católico Apostólico Romano no quadro de capelães militares.

Vagas na área de saúde

A Escola de Saúde disponibiliza 109 vagas de âmbito nacional em diversas especialidades médicas, entre elas:

Anestesiologia

Cancerologia / Oncologia

Cardiologia

Cirurgia de Cabeça e Pescoço

Cirurgia Geral

Cirurgia de Mão

Cirurgia Vascular

Clínica Médica

Endocrinologia

Endoscopia Digestiva

Geriatria

Ginecologia e Obstetrícia

Hematologia e Hemoterapia

Infectologia

Mastologia

Medicina da Família

Medicina Intensiva

Medicina Intensiva Pediátrica

Nefrologia

Neurologia

Oftalmologia

Ortopedia / Traumatologia

Otorrinolaringologia

Patologia

Pediatria

Pneumologia

Proctologia

Psiquiatria

Radiologia

Reumatologia

Urologia

Sem especialidade

Além disso, são oferecidas 43 vagas de âmbito regional, incluindo 10 no Rio de Janeiro, distribuídas da seguinte forma:

2 em Cardiologia Intervencionista (Hemodinâmica)

2 em Psiquiatria

2 em Medicina Intensiva

2 em Neonatologia

2 em Neurocirurgia

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas no site da EsFCEx. A taxa custa R$ 150, com pagamento até 12 de junho. O período para solicitar isenção da taxa vai de 27 de março a 3 de abril. Podem pedir o benefício:

inscritos no CadÚnico

membros de famílias de baixa renda

doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde

Como serão as provas

As provas objetivas serão aplicadas em 12 de julho e terão duração de 4 horas, com 50 questões divididas em duas partes:

Conhecimentos gerais (20 questões):

Língua portuguesa

História do Brasil

Geografia do Brasil

Conhecimentos específicos (30 questões):

Conteúdo da área ou especialidade escolhida

As provas serão aplicadas em diversas capitais do país.

Além da prova objetiva, os candidatos passarão por inspeção de saúde, exame de aptidão física e avaliação psicológica. Essas etapas devem ocorrer entre setembro e novembro. A matrícula para os cursos de formação está prevista para 8 de março.

Cronograma