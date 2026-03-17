Concurso oferece salário de R$ 10 mil e mais de 200 vagas; veja cargos

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- Foto: Divulgação/PSA-Alex Cavanha

Um concurso está com mais de 200 vagas abertas com salários que chegam a R$ 10 mil. A oportunidade é para Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (Craisa), e abrange oportunidades para cargos de níveis médio, técnico e superior.

São 46 vagas imediatas e 203 para cadastro reserva e os salários variam de R$ 1.988,23 mil a R$ 10.868,02 mil, além de benefícios como auxílio-transporte e convênios médico e odontológico.

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As inscrições podem ser realizadas até 9 de abril, através deste link.A taxa é de R$ 65,60 para cargos de nível médio e técnico e R$ 82 para nível superior e o pagamento pode ser feito até 10 de abril.

As provas objetivas estão previstas para os dias 24 e 31 de maio. Além disso, haverá avaliação prática, prova dissertativa e teste de aptidão física, a depender da função.

Veja lista de cargos disponíveis

Ajudante de cozinha

Ajudante geral

Auxiliar administrativo

Cozinheiro

Merendeira

Motorista

Eletricista

Técnico em segurança do trabalho

Analista de sistemas

Engenheiro civil

Nutricionista

Assistente social

Advogado

As jornadas de trabalho dependem do cargo em questão. No entanto, podem variar entre 30 e 40 horas semanais.

O concurso terá validade inicial de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, durante o qual candidatos do cadastro reserva podem ser convocados considerando a necessidade da empresa.