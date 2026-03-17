OPORTUNIDADE
Concurso oferece salário de R$ 10 mil e mais de 200 vagas; veja cargos
As provas objetivas estão previstas para os dias 24 e 31 de maio
Por Luiza Nascimento
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Um concurso está com mais de 200 vagas abertas com salários que chegam a R$ 10 mil. A oportunidade é para Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (Craisa), e abrange oportunidades para cargos de níveis médio, técnico e superior.
São 46 vagas imediatas e 203 para cadastro reserva e os salários variam de R$ 1.988,23 mil a R$ 10.868,02 mil, além de benefícios como auxílio-transporte e convênios médico e odontológico.
As inscrições podem ser realizadas até 9 de abril, através deste link.A taxa é de R$ 65,60 para cargos de nível médio e técnico e R$ 82 para nível superior e o pagamento pode ser feito até 10 de abril.
As provas objetivas estão previstas para os dias 24 e 31 de maio. Além disso, haverá avaliação prática, prova dissertativa e teste de aptidão física, a depender da função.
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Veja lista de cargos disponíveis
- Ajudante de cozinha
- Ajudante geral
- Auxiliar administrativo
- Cozinheiro
- Merendeira
- Motorista
- Eletricista
- Técnico em segurança do trabalho
- Analista de sistemas
- Engenheiro civil
- Nutricionista
- Assistente social
- Advogado
As jornadas de trabalho dependem do cargo em questão. No entanto, podem variar entre 30 e 40 horas semanais.
O concurso terá validade inicial de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, durante o qual candidatos do cadastro reserva podem ser convocados considerando a necessidade da empresa.
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