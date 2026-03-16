Após concurso, Correios abrem 548 vagas para jovem aprendiz

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As informações estarão disponíveis no site dos Correio - Foto: Joédson Alves | Agência Brasil

Os Correios anunciou nesta segunda-feira, 16, a realização de um processo seletivo com 548 vagas imediatas mais cadastro de reserva para o programa de jovem aprendiz.

Segundo o comunicado, as regras completas, incluindo localidades e distribuição das vagas, estarão disponíveis no edital de abertura e nos anexos, no site oficial da estatal.

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As inscrições serão abertas do dia 23 de março ao dia 11 de abril, conforme indicado no aviso publicado. As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente no site dos Correios.

Requisitos

Para participar do processo seletivo, o candidato precisa:

Ter nacionalidade brasileira ou estrangeira, desde que: tenha requerido a naturalização nos termos das alíneas “a” e “b” do inciso II do art. 12 da CF/88; ou que se enquadre no art. 353 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);

II - Ter entre 14 e 21 anos completos, no ato da contratação;

III - Estar matriculado e frequentando a escola, caso não tenha concluído o Ensino Fundamental e Médio.

IV - Não ter sido contratado anteriormente como jovem aprendiz e/ou mantido vínculo empregatício com os Correios;

V - Não ter concluído, a qualquer tempo, curso de aprendizagem de conteúdo programático similar ou idêntico ao proposto no Programa de Aprendizagem;

VI - Ter disponibilidade para cumprir a jornada de aprendizagem, conforme estabelecido no item 6 deste Edital, no turno para o qual se inscreveu; e

VII - Comprometer-se a observar e cumprir o Código de Ética, as Normas de Conduta e os demais regulamentos institucionais dos Correios.

A última seleção para o programa Jovem Aprendiz dos Correios ocorreu em 2023, quando foram ofertadas 4.382 vagas em todo o país.

As oportunidades foram destinadas à formação de jovens em áreas Administrativas e Logísticas da estatal.