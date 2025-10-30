Menu
HOME > CONCURSOS
MUDANÇAS

Prorrogado! Concurso dos Correios tem validade prorrogada para 2026

Ao todo, o concurso Correios SESMT contou com mais de 30 mil inscritos

Por Redação

30/10/2025 - 11:53 h
O edital SESMT ofertou, ao todo, 33 vagas imediatas -

O edital do Concurso dos Correios que ofereceu vagas para Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) foi prorrogado. A mudança, que prevê a ampliação da validade e prazo do certame por mais um ano, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), nesta quinta-feira, 30.

Concurso do TCU abre inscrições para vagas que pagam até R$ 26 mil
Tribunal de Justiça abre concurso com 360 vagas e salários que ultrapassam R$ 10 mil
Cargos de concursos na Bahia têm salários de até R$ 33 mil; veja lista

Organizado pela Iades, o edital SESMT ofertou, ao todo, 33 vagas imediatas mais cadastro de reserva. Ao todo, o concurso Correios SESMT contou com mais de 30 mil inscritos.

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Foram oferecidas vagas para os seguintes cargos:

Nível médio/técnico

  • Técnico em Segurança do Trabalho Júnior (iniciais de R$3.672,84)
  • Vagas: seis imediatas mais cadastro reserva

Nível superior

  • Enfermeiro do Trabalho Júnior (iniciais de R$6.583,54)
  • Vagas: cadastro reserva
  • Engenheiro de Segurança do Trabalho Júnior (iniciais de R$6.872,48)
  • Vagas: duas imediatas mais cadastro reserva
  • Médico do Trabalho Júnior (iniciais de R$6.872,48)
  • Vagas: 25 imediatas mais cadastro reserva.

Conforme indicado no documento, a validade foi estendida por mais um ano e, sendo assim, a seleção ficará válida até novembro de 2026.

Correio sofre com crise

Apesar do novo prazo de validade da seleção para o SESMT, os aprovados no edital de 2024 ainda aguardam as convocações. A estatal informa que a demora na chamada dos aprovados está relacionada à crise financeira pela qual a estatal tem passado.

A empresa enfrenta um déficit bilionário — somente no primeiro semestre deste ano, o prejuízo chegou a R$4,37 bilhões, segundo balanço divulgado. Entre as medidas dos Correios para controlar a crise está o Programa de Demissões Voluntárias (PDV).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

x