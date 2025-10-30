Prorrogado! Concurso dos Correios tem validade prorrogada para 2026

O edital SESMT ofertou, ao todo, 33 vagas imediatas - Foto: Divulgação

O edital do Concurso dos Correios que ofereceu vagas para Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) foi prorrogado. A mudança, que prevê a ampliação da validade e prazo do certame por mais um ano, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), nesta quinta-feira, 30.

Organizado pela Iades, o edital SESMT ofertou, ao todo, 33 vagas imediatas mais cadastro de reserva. Ao todo, o concurso Correios SESMT contou com mais de 30 mil inscritos.

Foram oferecidas vagas para os seguintes cargos:

Nível médio/técnico

Técnico em Segurança do Trabalho Júnior (iniciais de R$3.672,84)

Vagas: seis imediatas mais cadastro reserva

Nível superior

Enfermeiro do Trabalho Júnior (iniciais de R$6.583,54)

Vagas: cadastro reserva

Engenheiro de Segurança do Trabalho Júnior (iniciais de R$6.872,48)

Vagas: duas imediatas mais cadastro reserva

Médico do Trabalho Júnior (iniciais de R$6.872,48)

Vagas: 25 imediatas mais cadastro reserva.

Conforme indicado no documento, a validade foi estendida por mais um ano e, sendo assim, a seleção ficará válida até novembro de 2026.

Correio sofre com crise

Apesar do novo prazo de validade da seleção para o SESMT, os aprovados no edital de 2024 ainda aguardam as convocações. A estatal informa que a demora na chamada dos aprovados está relacionada à crise financeira pela qual a estatal tem passado.

A empresa enfrenta um déficit bilionário — somente no primeiro semestre deste ano, o prejuízo chegou a R$4,37 bilhões, segundo balanço divulgado. Entre as medidas dos Correios para controlar a crise está o Programa de Demissões Voluntárias (PDV).