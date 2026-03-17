OPORTUNIDADE
Inscrições para concurso com salário de R$ 29 mil terminam nesta quarta
Ao todo, são 25 oportunidades, distribuídas entre ampla concorrência e cotas
Por Leilane Teixeira
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As inscrições para o concurso público da Defensoria Pública do Estado da Bahia se encerram nesta quarta-feira, 18. O certame oferece vagas para o cargo de defensor(a) público(a), com salário inicial de R$ 29.421.
Ao todo, são 25 oportunidades, distribuídas entre ampla concorrência e cotas:
- 14 para o público geral;
- 8 para pessoas pretas e pardas;
- uma para pessoa com deficiência;
- uma para candidatos indígenas;
- uma para integrantes de comunidades quilombolas.
Processo seletivo
O processo seletivo será composto por provas objetiva, discursivas e orais, além da avaliação de títulos, conforme previsto na legislação estadual e nas normas do Conselho Superior da instituição.
De acordo com a Defensoria, a seleção tem como objetivo ampliar a presença do órgão, principalmente em municípios do interior da Bahia.
O regime jurídico de contratação para trabalho será o estatutário. A seleção está sob a responsabilidade da banca Fundação Carlos Chagas – FCC, onde também se pode fazer a inscrição até o dia 18 de março.
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