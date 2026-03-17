Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPORTUNIDADE

Inscrições para concurso com salário de R$ 29 mil terminam nesta quarta

Ao todo, são 25 oportunidades, distribuídas entre ampla concorrência e cotas

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

17/03/2026 - 22:53 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Inscrições para concurso com salário de R$ 29 mil terminam nesta quarta
-

As inscrições para o concurso público da Defensoria Pública do Estado da Bahia se encerram nesta quarta-feira, 18. O certame oferece vagas para o cargo de defensor(a) público(a), com salário inicial de R$ 29.421.

Ao todo, são 25 oportunidades, distribuídas entre ampla concorrência e cotas:

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • 14 para o público geral;
  • 8 para pessoas pretas e pardas;
  • uma para pessoa com deficiência;
  • uma para candidatos indígenas;
  • uma para integrantes de comunidades quilombolas.

Processo seletivo

O processo seletivo será composto por provas objetiva, discursivas e orais, além da avaliação de títulos, conforme previsto na legislação estadual e nas normas do Conselho Superior da instituição.

De acordo com a Defensoria, a seleção tem como objetivo ampliar a presença do órgão, principalmente em municípios do interior da Bahia.

O regime jurídico de contratação para trabalho será o estatutário. A seleção está sob a responsabilidade da banca Fundação Carlos Chagas – FCC, onde também se pode fazer a inscrição até o dia 18 de março.

Leia Também:

Família faz buscas por jovem raptado em cidade da Bahia
Desaparecimento de Thamiris: familiares protestam e bloqueiam avenida
Entenda operação contra gestão Moema Gramacho em Lauro de Freitas

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

concurso público Defensoria Pública oportunidades

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x