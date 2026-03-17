Inscrições para concurso com salário de R$ 29 mil terminam nesta quarta

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- Foto: Divulgação

As inscrições para o concurso público da Defensoria Pública do Estado da Bahia se encerram nesta quarta-feira, 18. O certame oferece vagas para o cargo de defensor(a) público(a), com salário inicial de R$ 29.421.

Ao todo, são 25 oportunidades, distribuídas entre ampla concorrência e cotas:

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14 para o público geral;

8 para pessoas pretas e pardas;

uma para pessoa com deficiência;

uma para candidatos indígenas;

uma para integrantes de comunidades quilombolas.

Processo seletivo

O processo seletivo será composto por provas objetiva, discursivas e orais, além da avaliação de títulos, conforme previsto na legislação estadual e nas normas do Conselho Superior da instituição.

De acordo com a Defensoria, a seleção tem como objetivo ampliar a presença do órgão, principalmente em municípios do interior da Bahia.

O regime jurídico de contratação para trabalho será o estatutário. A seleção está sob a responsabilidade da banca Fundação Carlos Chagas – FCC, onde também se pode fazer a inscrição até o dia 18 de março.