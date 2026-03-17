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DESAPARECIDO

Família faz buscas por jovem raptado em cidade da Bahia

Rapaz estava na companhia de um amigo, quando foi levado por três homens

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

17/03/2026 - 22:11 h

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Teobaldo está desaparecido desde o sábado, 14
Teobaldo está desaparecido desde o sábado, 14 -

Desde a manhã do último sábado, 14, familiares do jovem Teobaldo, mais conhecido como Téo, tentam localizar seu paradeiro. Segundo informações, ele foi raptado por três homens, na zona rural de Guaratinga, no extremo sul da Bahia.

Segundo relatos, Téo estava indo a um sítio próximo à casa dos pais, na localidade de São João do Sul, acompanhado de um amigo, mas apenas ele foi levado pelos suspeitos.

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Nas buscas, foram encontrados garrafas e marmitas perto de uma represa, indicando possível cativeiro e levantando suspeita de que Téo possa ter sido morto.

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O caso foi registrado na Polícia Civil, e qualquer informação sobre o paradeiro de Téo pode ser enviada anonimamente pelo Disque Denúncia, no número 181. As informações são do Giro de Notícias.

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Tags:

desaparecido Polícia Civil Bahia raptado sequestrado

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