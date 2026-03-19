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OPORTUNIDADE

Prefeitura abre inscrições para concurso com salários de até R$ 9 mil

Inscrições seguem até 26 de abril e podem ser feitas pela internet

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

19/03/2026 - 8:23 h

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Inscrições seguem até 26 de abril e podem ser feitas pela internet
Inscrições seguem até 26 de abril e podem ser feitas pela internet -

Um concurso público com 76 vagas para os níveis médio, técnico e superior foi divulgado pela prefeitura de Planalto, no sudoeste do Paraná. As inscrições começaram na quarta-feira, 18, e seguem até 26 de abril.

A remuneração varia entre R$ 2,4 mil e R$ 9,7 mil. Todas as vagas contam com vale-alimentação de R$ 300. Há ainda a possibilidade de cadastro reserva.

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Vagas e remuneração

Nível médio e técnico

  • Auxiliar Administrativo - R$ 2.484,30 - 04 vagas + CR
  • Auxiliar de Consultório Dentário - R$ 2.738,93 - 02 vagas + CR
  • Eletricista I - R$ 2.875,89 - 01 vaga + CR
  • Educador Infantil - R$ 2.484,30 - 04 vagas + CR
  • Fiscal de Obras - R$ 2.484,30 - 01 vaga + CR
  • Técnico de Enfermagem - R$ 3.325,00 - 04 vagas + CR

Nível superior

  • Assistente Social - R$ 3.170,67 - 02 vagas + CR
  • Auditor Fiscal - R$ 5.978,75 - 01 vaga + CR
  • Contador I - R$ 8.412,70 - Cadastro de Reserva
  • Contador II - R$ 4.046,65 - Cadastro de Reserva
  • Engenheiro Civil - R$ 9.738,75 - 01 vaga + CR
  • Enfermeiro - R$ 6.591,57 - 04 vagas + CR
  • Fonoaudiólogo - R$ 5.422,90 - 01 vaga + CR
  • Médico Veterinário - R$ 6.591,57 - Cadastro de Reserva
  • Odontólogo - R$ 5.978,75 - 01 vaga + CR
  • Orientador Pedagógico - R$ 5.978,75 - Cadastro de Reserva
  • Professor III - R$ 2.874,15 - 45 vagas + CR
  • Professor de Artes - R$ 2.874,15 - Cadastro de Reserva
  • Professor de Inglês - R$ 2.874,15 - Cadastro de Reserva
  • Professor de Educação Física - R$ 2.874,15 - Cadastro de Reserva
  • Psicólogo - R$ 5.978,75 - 02 vagas + CR
  • Psicopedagogo - R$ 5.978,75 - Cadastro de Reserva
  • Terapeuta Ocupacional - R$ 5.978,75 - 01 vaga + CR

Como participar e taxa de inscrição

As inscrições devem ser feitas exclusivamente online, pelo site da Fundação Fafipa. A taxa de inscrição é de R$ 100 para cargos de nível médio e técnico. Para cargos de nível superior, é de R$ 120.

Caso o candidato ou candidata esteja inscrito no CadÚnico, seja doador de medula óssea, de sangue ou seja eleitor convocado pela Justiça Eleitoral do Paraná por pelo menos dois eventos eleitorais, é possível solicitar a isenção da taxa entre os dias 18 e 22 de março.

Prova objetiva

  • Prevista para 24 de maio de 2026, para todos os cargos
  • Caráter eliminatório e classificatório
  • 30 questões de múltipla escolha
  • A prova de 100 pontos, e o candidato precisa obter no mínimo 50 pontos para ser considerado aprovado
  • A duração total é de três horas

Prova de títulos

  • Apenas para os cargos de Eletricista I, Educador Infantil e todos os cargos de nível superior
  • Caráter exclusivamente classificatório (não elimina o candidato)
  • Serão avaliados documentos como certificados de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado), cursos de graduação adicionais e cursos de capacitação específicos, dependendo da categoria do cargo

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