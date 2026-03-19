Estação da Lapa passa a contar com informações de ônibus em tempo real

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- Foto: Divulgação/Semob

A Estação da Lapa, em Salvador, passou a contar com painéis digitais que exibem informações em tempo real sobre as linhas de ônibus que atendem o local.

As telas estão distribuídas nas plataformas do subsolo, por onde circulam 42 itinerários. Com o equipamento, usuários dotransporte público que utilizam o terminal poderão acompanhar a previsão de chegada dos coletivos, sem a necessidade de utilizar o celular para a consulta.

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Assim, a funcionalidade garante mais previsibilidade aos deslocamentos e contribui para a redução do tempo de espera nas plataformas.

Parceria com Cittamobi

A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Salvador, a Mobilapa (empresa responsável pela administração do terminal) e o aplicativo Cittamobi.

O app de planejador de viagens já bastante utilizado pelos usuários do transporte público em Salvador.

A ferramenta tem acesso aos dados de GPS dos ônibus de transporte público da cidade, o que possibilita ao usuário consultar as opções de deslocamento entre origem e destino.

Além disso, o aplicativo indica as linhas de ônibus disponíveis, eventuais integrações com metrô e BRT, além de trechos que podem ser realizados a pé, além de informar o tempo total estimado da viagem, proporcionando mais autonomia e planejamento ao passageiro.