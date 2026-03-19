Jantar do Bem do Martagão terá Licia Fabio na produção em Salvador

Licia Fabio - Foto: Divulgação

A sétima edição do Jantar do Bem, promovido pelo Hospital Martagão Gesteira, já começa a movimentar o calendário social e filantrópico da Bahia. O evento, previsto para maio, terá a promoter Licia Fabio como produtora da noite solidária.

Reconhecida pela atuação na organização de grandes eventos sociais e beneficentes, Licia assume a produção de uma das iniciativas mais tradicionais de arrecadação de recursos da instituição.

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“O Martagão é um verdadeiro patrimônio da Bahia. Temos que fazer tudo que está ao nosso alcance para manter essa instituição viva, atendendo milhares de crianças e adolescentes de todo o estado. O Jantar do Bem, mais uma vez, será um grande sucesso e contaremos com o apoio de toda a sociedade baiana”, afirmou Licia.

A promoter atua na área de relacionamento, produção e realização de eventos sociais e empresariais de todo porte, além de shows artísticos, projetos culturais e lançamentos de produtos. Há mais de 30 anos no mercado, a Licia Fabio Produções construiu uma sólida reputação e uma marca considerada sinônimo de excelência.

Solidariedade

Em sua sétima edição, o Jantar do Bem já se consolidou como um dos principais eventos beneficentes do calendário, reunindo empresários, formadores de opinião e apoiadores da causa em torno de um objetivo comum: contribuir para a manutenção e expansão dos serviços oferecidos pelo Martagão, referência no atendimento pediátrico.

Nos últimos anos, o Jantar do Bem contou com atrações musicais como Thiago Arancam, Gal Costa, Gilmelandia, Mariene de Castro, Banda Mel, Ju Moraes e Adelmo Casé. Na gastronomia, já contou com a assinatura de chefs como Fabrício Lemos, Lisiane Arouca, Tereza Paim, Cláudio Bottino, Edinho Engel e Jadson Nunes. As atrações e os chefs de 2026 serão anunciados em breve.