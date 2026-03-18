Mais qualidade de vida: rodoviários pressionam por fim da escala 6x1

Os representantes dos rodoviários de Salvador enxergam com bons olhos o projeto de lei que pode colocar fim na escala 6x1 de trabalho da categoria na capital baiana. A ideia, de autoria do vereador Hélio Ferreira (PCdoB), tramita na Câmara Municipal.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Fábio Primo, elogiou a proposta que, segundo ele, pode beneficiar não somente os rodoviários, mas a população como um todo.

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Qualidade de vida

A proposta, caso aprovada, poderá garantir uma melhoria na qualidade de vida dos rodoviários, de acordo com Primo. Entre as medidas estão:

mais tempo para atividades físicas;

maior cuidado da saúde mental;

além de aumentar o convívio dos profissionais com seus familiares.

"É um projeto bem visto pela categoria rodoviária. Eu acho que tem que ser bem visto também pelos usuários do transporte, até porque ele oferece aos trabalhadores uma qualidade de vida melhor, ele vai ter mais tempo para sua família, para sua saúde", explicou o dirigente do sindicato.

Melhoria no serviço

A proposta em questão que está em discussão na Câmara de Salvador prevê uma escala de trabalho mais 'folgada', com quatro dias de serviço semanais e três de folga.

O sindicalista também citou o debate dofim da escala 6x1 em Brasília, por meio da Proposta de Emenda Constitucional (PEC), que aguarda ser pautada pela Câmara dos Deputados.

"A gente conseguiria prestar um serviço melhor. Nós defendemos esse projetos, sabemos que está tramitando em Brasília, o fim da escala 6x1, o projeto lá é para trabalhar cinco e folgar dois, mas a gente precisa ter a compreensão que folga de trabalhador é para ele cuidar da saúde dele também", defendeu.

O que diz o projeto?

O projeto de lei nº 48/2026 prevê a garantia de três dias de folgas remuneradas para os rodoviários da capital baiana, com 32 horas semanais de trabalho, isto é, quatro dias.

O projeto prevê

Quatro dias de trabalho e três de descanso

Limitação de 32 horas semanais de trabalho

Proibição de contratação nos termos da escala 6x1

Próximos passos

O projeto agora precisará passar pelas comissões da Câmara Municipal de Salvador (CMS). Caso seja aprovado, o texto será levado para o plenário da Casa.

O Portal A TARDE tentou contato com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Alexandre Aleluia (PL), para obter mais informações sobre a tramitação do projeto, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.