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4 MIL VAGAS

Implanon e mais: mutirão em Salvador foca na saúde da mulher

Evento acontece no próximo sábado, 21, e conta com exames, consultas e cirurgias

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

18/03/2026 - 13:59 h

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Imagem ilustrativa da imagem Implanon e mais: mutirão em Salvador foca na saúde da mulher
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Salvador vai receber um mutirão focado em saúde da mulher, com a oferta de 4 mil exames, consulta, cirurgias e inserção do método contraceptivo implanon. O evento acontecerá no próximo sábado, 21, e promete ser o maior da história do Sistema Único de Saúde (SUS).

Na ocasião, dois hospitais da Universidade Federal da Bahia (UFBA), ambos vinculados à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), se unem no "Dia E" da instituição, em prol saúde feminina. São eles:

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  • Maternidade Climério de Oliveira (MCO-UFBA), em Nazaré.
  • Hospital Universitário Professor Edgard Santos (Hupes-UFBA), no Canela.

Em todo o Brasil, de forma simultânea, devem acontecer mais de 42 mil atendimentos nos 45 hospitais universitários administrados pela Ebserh.

Veja os serviços disponíveis:

Maternidade Climério de Oliveira

Exames

  • Exames laboratoriais;
  • mamografias;
  • ultrassonografias;
  • preventivo;
  • eletrocardiograma;
  • ecocardiograma.

Consultas

  • Cardiologia;
  • ginecologia;
  • mastologia;
  • planejamento reprodutivo;
  • psicologia;
  • fisioterapia pélvica.

Contraceptivo

  • Inserção do implanon.

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Hospital Universitário Professor Edgard Santos

Cirurgias (30)

  • Ginecologia;
  • otorrinolaringologia;
  • plástica;
  • cabeça;
  • pescoço;
  • cirurgia geral ;
  • coloproctologia.

Exames

  • Laboratoriais;
  • raio-x;
  • tomografia;
  • ultrassonografia;
  • ressonância magnética.

Como funcionarão os atendimentos?

Os atendimentos serão realizados por atendimento prévio pela unidade ou via regulação.

A iniciativa visa ampliar o acesso da população brasileira a cirurgias eletivas e procedimentos diagnósticos e terapêuticos em todo o país. O projeto contribui diretamente para a redução das filas e do tempo de espera no Sistema Único de Saúde (SUS).

Todas as ações envolvem residentes e estudantes de graduação.

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Tags:

implanon mutirão Salvador Saúde saúde da mulher

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