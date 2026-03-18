Implanon e mais: mutirão em Salvador foca na saúde da mulher

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- Foto: Divulgação

Salvador vai receber um mutirão focado em saúde da mulher, com a oferta de 4 mil exames, consulta, cirurgias e inserção do método contraceptivo implanon. O evento acontecerá no próximo sábado, 21, e promete ser o maior da história do Sistema Único de Saúde (SUS).

Na ocasião, dois hospitais da Universidade Federal da Bahia (UFBA), ambos vinculados à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), se unem no "Dia E" da instituição, em prol saúde feminina. São eles:

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Maternidade Climério de Oliveira (MCO-UFBA), em Nazaré.

Hospital Universitário Professor Edgard Santos (Hupes-UFBA), no Canela.

Em todo o Brasil, de forma simultânea, devem acontecer mais de 42 mil atendimentos nos 45 hospitais universitários administrados pela Ebserh.

Veja os serviços disponíveis:

Maternidade Climério de Oliveira

Exames

Exames laboratoriais;

mamografias;

ultrassonografias;

preventivo;

eletrocardiograma;

ecocardiograma.

Consultas

Cardiologia;

ginecologia;

mastologia;

planejamento reprodutivo;

psicologia;

fisioterapia pélvica.

Contraceptivo

Inserção do implanon.

Hospital Universitário Professor Edgard Santos

Cirurgias (30)

Ginecologia;

otorrinolaringologia;

plástica;

cabeça;

pescoço;

cirurgia geral ;

coloproctologia.

Exames

Laboratoriais;

raio-x;

tomografia;

ultrassonografia;

ressonância magnética.

Como funcionarão os atendimentos?

Os atendimentos serão realizados por atendimento prévio pela unidade ou via regulação.

A iniciativa visa ampliar o acesso da população brasileira a cirurgias eletivas e procedimentos diagnósticos e terapêuticos em todo o país. O projeto contribui diretamente para a redução das filas e do tempo de espera no Sistema Único de Saúde (SUS).

Todas as ações envolvem residentes e estudantes de graduação.