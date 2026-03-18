4 MIL VAGAS
Implanon e mais: mutirão em Salvador foca na saúde da mulher
Evento acontece no próximo sábado, 21, e conta com exames, consultas e cirurgias
Por Luiza Nascimento
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Salvador vai receber um mutirão focado em saúde da mulher, com a oferta de 4 mil exames, consulta, cirurgias e inserção do método contraceptivo implanon. O evento acontecerá no próximo sábado, 21, e promete ser o maior da história do Sistema Único de Saúde (SUS).
Na ocasião, dois hospitais da Universidade Federal da Bahia (UFBA), ambos vinculados à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), se unem no "Dia E" da instituição, em prol saúde feminina. São eles:
- Maternidade Climério de Oliveira (MCO-UFBA), em Nazaré.
- Hospital Universitário Professor Edgard Santos (Hupes-UFBA), no Canela.
Em todo o Brasil, de forma simultânea, devem acontecer mais de 42 mil atendimentos nos 45 hospitais universitários administrados pela Ebserh.
Veja os serviços disponíveis:
Maternidade Climério de Oliveira
Exames
- Exames laboratoriais;
- mamografias;
- ultrassonografias;
- preventivo;
- eletrocardiograma;
- ecocardiograma.
Consultas
- Cardiologia;
- ginecologia;
- mastologia;
- planejamento reprodutivo;
- psicologia;
- fisioterapia pélvica.
Contraceptivo
- Inserção do implanon.
Leia Também:
Hospital Universitário Professor Edgard Santos
Cirurgias (30)
- Ginecologia;
- otorrinolaringologia;
- plástica;
- cabeça;
- pescoço;
- cirurgia geral ;
- coloproctologia.
Exames
- Laboratoriais;
- raio-x;
- tomografia;
- ultrassonografia;
- ressonância magnética.
Como funcionarão os atendimentos?
Os atendimentos serão realizados por atendimento prévio pela unidade ou via regulação.
A iniciativa visa ampliar o acesso da população brasileira a cirurgias eletivas e procedimentos diagnósticos e terapêuticos em todo o país. O projeto contribui diretamente para a redução das filas e do tempo de espera no Sistema Único de Saúde (SUS).
Todas as ações envolvem residentes e estudantes de graduação.
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