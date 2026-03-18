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Coceira no corpo após banho quente e exercício: saiba quando se preocupar
Sintoma pode vir acompanhado de manchas vermelhas e ardência
Por Edvaldo Sales
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Sentir coceira depois de atividades físicas ou de um banho quente é algo comum, mas quando o sintoma vem acompanhado de manchas vermelhas, ardência e sensação de “agulhadas”, pode indicar um quadro de urticária colinérgica.
A condição é desencadeada pelo aumento da temperatura corporal, situação frequente durante exercícios, exposição ao calor, estresse ou até ingestão de alimentos quentes e bebidas alcoólicas.
Nesses casos, o organismo libera substâncias que provocam a reação na pele, resultando em pequenas lesões avermelhadas e coceira intensa.
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Sintomas e áreas mais afetadas
As manifestações costumam surgir rapidamente após o aumento da temperatura e atingem principalmente:
- Rosto
- Pescoço
- Tronco
- Braços
- Coxas
Além da coceira, muitas pessoas relatam sensação de ardência ou pinicação.
Embora não seja considerada uma doença grave, o desconforto pode interferir na rotina e se repetir com frequência, especialmente em dias quentes ou durante atividades físicas intensas.
Principais gatilhos
Entre os fatores mais associados ao surgimento da coceira estão:
- Banhos muito quentes
- Exercícios físicos intensos
- Clima quente e suor excessivo
- Ansiedade
- Alimentos quentes ou apimentados
- Consumo de álcool
Especialistas apontam que pessoas com histórico de alergias, eczema, sudorese excessiva ou urticária crônica podem ter maior predisposição ao problema.
Diagnóstico e tratamento
O diagnóstico é feito, em geral, de forma clínica, com base no relato do paciente e na observação das lesões. Em alguns casos, podem ser realizados testes controlados para confirmar a reação ao aumento da temperatura.
O tratamento costuma envolver o uso de medicamentos antialérgicos para aliviar os sintomas. Além disso, medidas simples no dia a dia podem ajudar, como optar por banhos mornos, usar roupas leves e evitar ambientes muito quentes.
Quando procurar ajuda
A orientação médica é recomendada quando a coceira é intensa, frequente ou causa feridas na pele. A repetição dos sintomas pode indicar a necessidade de acompanhamento especializado para controle do quadro.
Embora não exista uma forma definitiva de prevenção, identificar os gatilhos e adaptar hábitos pode reduzir significativamente o desconforto e melhorar a qualidade de vida.
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