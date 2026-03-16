Cérebro de adultos com TDAH pode entrar em “modo sono”, diz estudo

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Pinggal et al., 2026

Um novo estudo científico identificou um possível mecanismo cerebral que ajuda a explicar por que pessoas com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) costumam ter mais dificuldade para manter a concentração em atividades prolongadas.

A pesquisa foi publicada nesta segunda-feira, 16, na revista científica Journal of Neuroscience e conduzida por pesquisadores da Universidade Monash, na Austrália.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo os cientistas, adultos com TDAH apresentam mais episódios de atividade cerebral semelhante ao sono mesmo enquanto estão acordados, o que pode provocar lapsos de atenção durante tarefas que exigem foco contínuo.

Como o estudo foi realizado

Para investigar o fenômeno, os pesquisadores analisaram a atividade cerebral de 63 adultos durante uma tarefa de atenção sustentada.

O experimento comparou dois grupos:

32 participantes com TDAH, que haviam interrompido temporariamente o uso de medicação

31 adultos sem o transtorno

Durante o teste, os voluntários precisavam acompanhar estímulos exibidos em uma tela e responder apenas a determinados sinais específicos, uma atividade que exige concentração constante.

Mais lapsos de atenção no grupo com TDAH

Os resultados mostraram que participantes com TDAH tiveram mais episódios de atividade cerebral semelhante ao sono ao longo da tarefa.

Esses momentos foram associados a:

maior número de erros

tempos de reação mais lentos

maior sensação de sonolência

dificuldades em manter o foco por longos períodos

De acordo com a neurocientista Elaine Pinggal, que liderou a pesquisa, esse tipo de atividade cerebral é algo natural. No entanto, ela explica que o fenômeno ocorre com frequência maior em pessoas com TDAH, o que pode impactar diretamente o desempenho em tarefas cognitivas.

Quando o cérebro “desliga” por alguns instantes

Os pesquisadores explicam que todos os cérebros podem apresentar breves momentos de atividade semelhante ao sono durante tarefas exigentes. É como quando alguém realiza uma atividade longa e começa a sentir cansaço.

No caso do TDAH, porém, essas pequenas “pausas cerebrais” parecem surgir com maior intensidade e frequência, o que pode levar a falhas de atenção mesmo quando a pessoa está tentando se concentrar.

Possível caminho para novos tratamentos

Além de ajudar a compreender melhor o funcionamento do cérebro em pessoas com TDAH, a descoberta também abre espaço para novas abordagens terapêuticas.

Estudos anteriores já indicaram que estimulação auditiva aplicada durante o sono pode fortalecer determinadas ondas cerebrais e reduzir episódios de atividade semelhante ao sono no dia seguinte.

Agora, os pesquisadores pretendem investigar se técnicas semelhantes podem ajudar a diminuir esses episódios em pessoas com TDAH enquanto estão acordadas, o que poderia melhorar a capacidade de concentração.

O que mostram os mapas cerebrais

Os dados da pesquisa também foram representados em mapas que mostram a atividade cerebral dos participantes durante a tarefa. As cores indicam a intensidade de sinais relacionados à sonolência.

Nos voluntários com TDAH, essa atividade apareceu mais espalhada pelo cérebro, principalmente em regiões responsáveis pela atenção e pelo processamento de informações.

Para os cientistas, esses breves “desligamentos” podem ser uma das explicações para a dificuldade que muitas pessoas com TDAH relatam ao tentar manter o foco por longos períodos.