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Temperos prontos podem destruir a saúde dos seus rins

Os ultraprocessados estão entre os maiores vilões da saúde renal

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

16/03/2026 - 12:54 h

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Os temperos prejudicam a saúde renal
Os temperos prejudicam a saúde renal -

O consumo de alimentos ultraprocessados, como temperos prontos, pode ser a causa de problemas renais. Responsável por eliminar toxinas, regular o equilíbrio de líquidos e participar ativamente do controle da pressão arterial, os rins podem ser prejudicados devido à alimentação.

Isso acontece devido a sobrecarga de sódio contida nesses alimentos industrializados, tais como embutidos, snacks, e congelados. A união deste consumo exacerbado com a falta de ingestão de água contribui para o surgimento de doenças graves.

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Esses hábitos obrigam o órgão a trabalhar em um ritmo exaustivo para filtrar substâncias tóxicas, concentrando os resíduos metabólicos na urina e favorecendo o surgimento de cálculos renais, também conhecidos como “pedras nos rins”.

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Como reduzir os riscos?

De acordo com especialistas em saúde renal, a principal recomendação para evitar este tipo de doença é a ingestão correta de água no dia a dia, garantindo a eficiência do processo de filtragem do corpo.

Além da priorização do consumo de alimentos naturais e redução da quantidade de sal, pois a ingestão de alimentos ricos em sódio favorece processos inflamatórios do corpo.

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Tags:

alimentação rins Saúde

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