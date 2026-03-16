ALERTA
Temperos prontos podem destruir a saúde dos seus rins
Os ultraprocessados estão entre os maiores vilões da saúde renal
Por Franciely Gomes
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O consumo de alimentos ultraprocessados, como temperos prontos, pode ser a causa de problemas renais. Responsável por eliminar toxinas, regular o equilíbrio de líquidos e participar ativamente do controle da pressão arterial, os rins podem ser prejudicados devido à alimentação.
Isso acontece devido a sobrecarga de sódio contida nesses alimentos industrializados, tais como embutidos, snacks, e congelados. A união deste consumo exacerbado com a falta de ingestão de água contribui para o surgimento de doenças graves.
Esses hábitos obrigam o órgão a trabalhar em um ritmo exaustivo para filtrar substâncias tóxicas, concentrando os resíduos metabólicos na urina e favorecendo o surgimento de cálculos renais, também conhecidos como “pedras nos rins”.
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Como reduzir os riscos?
De acordo com especialistas em saúde renal, a principal recomendação para evitar este tipo de doença é a ingestão correta de água no dia a dia, garantindo a eficiência do processo de filtragem do corpo.
Além da priorização do consumo de alimentos naturais e redução da quantidade de sal, pois a ingestão de alimentos ricos em sódio favorece processos inflamatórios do corpo.
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