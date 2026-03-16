Nem geladeira, nem fruteira: onde guardar bananas para durar mais

Cuidados simples no armazenamento podem prolongar a vida útil da banana - Foto: Freepik

A banana é uma das frutas mais queridas pelos brasileiros. No entanto, apesar da popularidade, muitas pessoas ainda cometem erros na hora de armazenar o alimento em casa, o que faz com que amadureçam rápido demais e acabem sendo descartadas antes do tempo.

Segundo especialistas, cuidados simples no armazenamento podem prolongar a vida útil da fruta e manter seu sabor por mais dias. Um dos principais pontos a considerar é que a banana continua amadurecendo mesmo depois de ser colhida. Por esse motivo, o local onde ela é guardada influencia diretamente na velocidade desse processo.

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Quando armazenada em ambientes inadequados — especialmente quentes ou com pouca ventilação — a fruta tende a amadurecer mais rápido, fazendo com que a casca escureça em pouco tempo.

Não é na geladeira, nem na fruteira

Embora seja comum deixar a fruta na fruteira da cozinha ou colocar na geladeira, essas opções nem sempre são as mais indicadas. A recomendação de especialistas é manter as bananas em um local seco, fresco e bem ventilado, longe da luz direta do sol. Além disso, é importante evitar que a fruta fique próxima de alimentos que liberam grandes quantidades de etileno, como maçãs e abacates.

Esse gás natural acelera o amadurecimento e pode fazer com que as bananas passem do ponto rapidamente.

Outro cuidado é evitar que as frutas fiquem pressionadas umas contra as outras ou em superfícies quentes. O ideal é mantê-las penduradas em um suporte próprio para frutas ou em um recipiente aberto que permita a circulação de ar.

Dessa forma, o amadurecimento ocorre de forma mais lenta e uniforme.

Hábitos comuns que reduzem a durabilidade

Alguns costumes do dia a dia também podem diminuir significativamente o tempo de conservação das bananas. Um dos erros mais frequentes é colocá-las diretamente na geladeira. Embora o frio desacelere o amadurecimento da polpa, ele costuma escurecer rapidamente a casca e pode alterar a textura da fruta.

Outro hábito que contribui para o amadurecimento acelerado é armazenar bananas junto com frutas muito maduras, que liberam maior quantidade de etileno. Além disso, deixar a fruta em locais muito quentes, como perto do fogão ou sobre a geladeira, também favorece o processo de amadurecimento rápido.

Ao optar por um local fresco, ventilado e afastado de fontes de calor, é possível conservar as bananas por mais tempo. A mudança é simples, mas pode ajudar a reduzir o desperdício de alimentos e garantir que a fruta seja aproveitada por mais dias no dia a dia.