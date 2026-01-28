Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUDANÇA

Chiclete com Banana é substituída em bloco do Carnaval de Salvador

Após cancelar atração inicial, bloco confirma novo desfile no Campo Grande em retorno histórico à folia

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

28/01/2026 - 17:18 h | Atualizada em 28/01/2026 - 18:01

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Chiclete com Banana foi substituída em grande bloco de Salvador
Chiclete com Banana foi substituída em grande bloco de Salvador -

A Banda Mel foi confirmada como a nova atração do bloco Os Internacionais no Carnaval de Salvador 2026, após a substituição do Chiclete com Banana na programação. A mudança ocorre justamente no retorno histórico da agremiação à folia, que volta às ruas após 33 anos longe do Carnaval.

Inicialmente, o bloco havia anunciado dois dias de desfile: o primeiro seria comandado pelo Chiclete com Banana, enquanto o segundo manteria o É o Tchan como atração principal. No entanto, a apresentação da banda liderada por Khill foi cancelada, levando a organização a reformular o cronograma.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Carnaval acende alerta para riscos da doença do beijo, diz médico
Vinny Nogueira consolida carreira com parcerias e mira o Carnaval
Shoppings de Salvador promovem pré-Carnaval para crianças

Nesta quarta-feira, 28, Os Internacionais confirmou que o desfile do dia 16 de fevereiro será puxado pela Banda Mel, em um formato sem cordas. A apresentação acontece no circuito Osmar (Campo Grande), marcando oficialmente o retorno do bloco à maior festa popular da capital baiana.

O domingo, 15 de fevereiro, segue mantido no formato tradicional, com trio elétrico, cordas e a apresentação do É o Tchan. Já a segunda-feira será dedicada ao desfile sem cordas, ampliando o acesso do público e apostando em um clima de celebração popular.

O retorno do Os Internacionais acontece 33 anos após o último desfile do bloco, realizado em 1993, quando a atração foi Daniela Mercury. Com 65 carnavais de história, a agremiação volta à folia celebrando a memória afetiva do axé e reforçando o caráter histórico da edição de 2026.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carnaval Chiclete com Banana

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Chiclete com Banana foi substituída em grande bloco de Salvador
Play

Banda Guig leva clima de carnaval para gravação de nova música

Chiclete com Banana foi substituída em grande bloco de Salvador
Play

Claudia Leitte promete transformar o Carnaval de Salvador em grande "feira"

Chiclete com Banana foi substituída em grande bloco de Salvador
Play

Música do carnaval 2026: conheça os hits na disputa

Chiclete com Banana foi substituída em grande bloco de Salvador
Play

Preta Gil recebe homenagem de Luiz Caldas no Carnaval; assista

x