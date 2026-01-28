Chiclete com Banana é substituída em bloco do Carnaval de Salvador

Chiclete com Banana foi substituída em grande bloco de Salvador - Foto: Divulgação

A Banda Mel foi confirmada como a nova atração do bloco Os Internacionais no Carnaval de Salvador 2026, após a substituição do Chiclete com Banana na programação. A mudança ocorre justamente no retorno histórico da agremiação à folia, que volta às ruas após 33 anos longe do Carnaval.

Inicialmente, o bloco havia anunciado dois dias de desfile: o primeiro seria comandado pelo Chiclete com Banana, enquanto o segundo manteria o É o Tchan como atração principal. No entanto, a apresentação da banda liderada por Khill foi cancelada, levando a organização a reformular o cronograma.

Nesta quarta-feira, 28, Os Internacionais confirmou que o desfile do dia 16 de fevereiro será puxado pela Banda Mel, em um formato sem cordas. A apresentação acontece no circuito Osmar (Campo Grande), marcando oficialmente o retorno do bloco à maior festa popular da capital baiana.



O domingo, 15 de fevereiro, segue mantido no formato tradicional, com trio elétrico, cordas e a apresentação do É o Tchan. Já a segunda-feira será dedicada ao desfile sem cordas, ampliando o acesso do público e apostando em um clima de celebração popular.

O retorno do Os Internacionais acontece 33 anos após o último desfile do bloco, realizado em 1993, quando a atração foi Daniela Mercury. Com 65 carnavais de história, a agremiação volta à folia celebrando a memória afetiva do axé e reforçando o caráter histórico da edição de 2026.