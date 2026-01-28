Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MÚSICA

Vinny Nogueira consolida carreira com parcerias e mira o Carnaval

Cantor baiano celebra parcerias estratégicas, aposta em hits de rua e vê na folia o termômetro do novo momento da carreira

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

28/01/2026 - 16:27 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Vinny lançou 'Esquecer o Ex', parceria com Léo Santana e MC GW
Vinny lançou 'Esquecer o Ex', parceria com Léo Santana e MC GW -

Em fase de consolidação na música baiana, Vinny Nogueira atravessa um momento decisivo da carreira ao unir lançamentos recentes, parcerias de peso e expectativa alta para o Carnaval. O artista aposta no diálogo direto com o público e na força da rua para medir o impacto das novas músicas.

Às vésperas da maior festa popular do estado, Vinny lançou 'Esquecer o Ex', parceria com Léo Santana e MC GW, além de um feat com Marvvila. Os encontros musicais refletem não apenas o momento de visibilidade, mas também a maturidade artística do cantor.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Shoppings de Salvador promovem pré-Carnaval para crianças
MPBA apresenta plano de atuação do Carnaval 2026 a ambulantes em Salvador
Carnaval de Salvador terá patrocínio do iFood pelo quarto ano seguido

“Eu vejo esse momento como um reflexo de muita construção. São parcerias que não surgiram por acaso, mas de identificação artística e respeito mútuo. O Léo é uma referência gigantesca para quem faz música na Bahia, o MC GW traz essa ponte com o funk nacional, e a Marvvila tem uma força vocal e uma verdade no pagode que conversa muito com o que eu acredito”, afirma o artista.

A escolha do período para os lançamentos não é aleatória. Para Vinny, o Carnaval funciona como um verdadeiro termômetro para a música feita na Bahia, testando a conexão das canções com o público em diferentes espaços da festa.

“O Carnaval da Bahia é um termômetro muito forte. A gente pensa em música que funcione no palco, no trio, na rua, mas também no dia a dia das pessoas. Teve até um vídeo que viralizou de uma aula de dança lotada dançando minhas músicas. São canções com refrão forte, identidade popular e que dialogam com esse clima de celebração. Carnaval é intensidade, e essas músicas carregam muito disso”, destaca.

Com a chegada da folia, a expectativa do cantor está centrada na resposta direta do público, que ele considera essencial para validar o trabalho desenvolvido até aqui.

“Minha expectativa é de entrega total. Quero sentir a resposta do público, ver essas músicas ganhando vida na rua, nos shows, nos trios. Depois do Carnaval, a ideia é seguir lançando novidades, fortalecer ainda mais minha identidade e ampliar esse diálogo da música baiana com outros ritmos do Brasil. É um trabalho de longo prazo, mas com os pés bem firmes na nossa raiz”, completa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carnaval música Vinny Nogueira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vinny lançou 'Esquecer o Ex', parceria com Léo Santana e MC GW
Play

Banda Guig leva clima de carnaval para gravação de nova música

Vinny lançou 'Esquecer o Ex', parceria com Léo Santana e MC GW
Play

Claudia Leitte promete transformar o Carnaval de Salvador em grande "feira"

Vinny lançou 'Esquecer o Ex', parceria com Léo Santana e MC GW
Play

Música do carnaval 2026: conheça os hits na disputa

Vinny lançou 'Esquecer o Ex', parceria com Léo Santana e MC GW
Play

Preta Gil recebe homenagem de Luiz Caldas no Carnaval; assista

x