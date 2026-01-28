Vinny Nogueira consolida carreira com parcerias e mira o Carnaval

Vinny lançou 'Esquecer o Ex', parceria com Léo Santana e MC GW - Foto: Divulgação

Em fase de consolidação na música baiana, Vinny Nogueira atravessa um momento decisivo da carreira ao unir lançamentos recentes, parcerias de peso e expectativa alta para o Carnaval. O artista aposta no diálogo direto com o público e na força da rua para medir o impacto das novas músicas.

Às vésperas da maior festa popular do estado, Vinny lançou 'Esquecer o Ex', parceria com Léo Santana e MC GW, além de um feat com Marvvila. Os encontros musicais refletem não apenas o momento de visibilidade, mas também a maturidade artística do cantor.

“Eu vejo esse momento como um reflexo de muita construção. São parcerias que não surgiram por acaso, mas de identificação artística e respeito mútuo. O Léo é uma referência gigantesca para quem faz música na Bahia, o MC GW traz essa ponte com o funk nacional, e a Marvvila tem uma força vocal e uma verdade no pagode que conversa muito com o que eu acredito”, afirma o artista.



A escolha do período para os lançamentos não é aleatória. Para Vinny, o Carnaval funciona como um verdadeiro termômetro para a música feita na Bahia, testando a conexão das canções com o público em diferentes espaços da festa.

“O Carnaval da Bahia é um termômetro muito forte. A gente pensa em música que funcione no palco, no trio, na rua, mas também no dia a dia das pessoas. Teve até um vídeo que viralizou de uma aula de dança lotada dançando minhas músicas. São canções com refrão forte, identidade popular e que dialogam com esse clima de celebração. Carnaval é intensidade, e essas músicas carregam muito disso”, destaca.

Com a chegada da folia, a expectativa do cantor está centrada na resposta direta do público, que ele considera essencial para validar o trabalho desenvolvido até aqui.

“Minha expectativa é de entrega total. Quero sentir a resposta do público, ver essas músicas ganhando vida na rua, nos shows, nos trios. Depois do Carnaval, a ideia é seguir lançando novidades, fortalecer ainda mais minha identidade e ampliar esse diálogo da música baiana com outros ritmos do Brasil. É um trabalho de longo prazo, mas com os pés bem firmes na nossa raiz”, completa.