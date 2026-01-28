MÚSICA
Vinny Nogueira consolida carreira com parcerias e mira o Carnaval
Cantor baiano celebra parcerias estratégicas, aposta em hits de rua e vê na folia o termômetro do novo momento da carreira
Por Beatriz Santos
Em fase de consolidação na música baiana, Vinny Nogueira atravessa um momento decisivo da carreira ao unir lançamentos recentes, parcerias de peso e expectativa alta para o Carnaval. O artista aposta no diálogo direto com o público e na força da rua para medir o impacto das novas músicas.
Às vésperas da maior festa popular do estado, Vinny lançou 'Esquecer o Ex', parceria com Léo Santana e MC GW, além de um feat com Marvvila. Os encontros musicais refletem não apenas o momento de visibilidade, mas também a maturidade artística do cantor.
“Eu vejo esse momento como um reflexo de muita construção. São parcerias que não surgiram por acaso, mas de identificação artística e respeito mútuo. O Léo é uma referência gigantesca para quem faz música na Bahia, o MC GW traz essa ponte com o funk nacional, e a Marvvila tem uma força vocal e uma verdade no pagode que conversa muito com o que eu acredito”, afirma o artista.
A escolha do período para os lançamentos não é aleatória. Para Vinny, o Carnaval funciona como um verdadeiro termômetro para a música feita na Bahia, testando a conexão das canções com o público em diferentes espaços da festa.
“O Carnaval da Bahia é um termômetro muito forte. A gente pensa em música que funcione no palco, no trio, na rua, mas também no dia a dia das pessoas. Teve até um vídeo que viralizou de uma aula de dança lotada dançando minhas músicas. São canções com refrão forte, identidade popular e que dialogam com esse clima de celebração. Carnaval é intensidade, e essas músicas carregam muito disso”, destaca.
Com a chegada da folia, a expectativa do cantor está centrada na resposta direta do público, que ele considera essencial para validar o trabalho desenvolvido até aqui.
“Minha expectativa é de entrega total. Quero sentir a resposta do público, ver essas músicas ganhando vida na rua, nos shows, nos trios. Depois do Carnaval, a ideia é seguir lançando novidades, fortalecer ainda mais minha identidade e ampliar esse diálogo da música baiana com outros ritmos do Brasil. É um trabalho de longo prazo, mas com os pés bem firmes na nossa raiz”, completa.
